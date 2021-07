Son Yaz Dizisi İçin Tüm Umutlar Tükendi! Tüm Başrol Oyuncuları Diziden Ayrıldı, Yeni Projelere Yöneldi! Görenler Donup Kalıyor! Artık Yok, Bitti!

Ali Atay, Alperen Duymaz, Funda Eryiğit ve Hafsanur Sancaktutan’ın başrollerinde yer aldığı dizinin her bölümü büyük bir zevkle izleniyordu. Aksiyon ve komedinin eksik olmadığı dizi, reyting rekorlarını kırıp geçiyordu. İddialar ise tüm başrol oyuncularının diziden ayrıldığı yönünde olunca görenler donup kaldı.

Her bir başrol oyuncusunun farklı projelerde yer alacağı bilgisi ise akılları yerinden etti. Artık dizide bir bölüm bile olmayacak olan Son Yaz dizisinin final bölümünde ise Canan karakterine hayat veren Funda Eryiğit diziden ölerek ayrılmıştı. Dizinin final bölümünün gidişatı her ne kadar Canan’ın ayrılacağı yönünde olmasa bile bir kaza her şeyi bitirmişti. Peki, şimdi neler oluyor?



