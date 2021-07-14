Esra Erol Tatil Pozlarıyla Mest Etti! 18’liklere Taş Çıkardı, Eşi Her An Atakta Bulunabilir! Mayosunu Giyip “Ateşli” Yorumları Aldı!
ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Esra Erol’da yapımının sunuculuğunu üstlenen Esra Erol, tatil pozlarıyla milyonları mest etti. 4 milyonu aşkın takipçisi olan Esra Erol’un 18’likleretaş çıkarması ise eşinin kıskanacağı yönünde yorumlandı ve “Ali Özbir her an atakta bulunabilir” yorumlarında bulundu. Binlerce ateş emojisi alan Esra Erol, sosyal medyayı resmen salladı!
Programının sezon finali yapmasıyla birlikte eşi ve çocuklarıyla tatile giden başarılı isim, görenleri şok içerisinde bıraktı. 39 yaşındaki başarılı sunucu tatilinden ise minili ve mayolu pozlar paylaşmayı ihmal etmiyor. Birçok ünlü isimden yorum alan Esra Erol, hayranlarında da yorumlar aldı.
Kısa sürede aldığı yorum ve beğenilerle etkileşimini artıran başarılı sunucu Esra Erol’un eşiyle şu sıralar romantik paylaşımlar yaptığı görülüyor. Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Esra Erol, paylaşmış olduğu görsellere eşini de etkiletiliyor. Peki, Esra Erol nasıl bir paylaşımda bulundu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.