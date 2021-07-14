Esra Erol Tatil Pozlarıyla Mest Etti! 18’liklere Taş Çıkardı, Eşi Her An Atakta Bulunabilir! Mayosunu Giyip “Ateşli” Yorumları Aldı!

Programının sezon finali yapmasıyla birlikte eşi ve çocuklarıyla tatile giden başarılı isim, görenleri şok içerisinde bıraktı. 39 yaşındaki başarılı sunucu tatilinden ise minili ve mayolu pozlar paylaşmayı ihmal etmiyor. Birçok ünlü isimden yorum alan Esra Erol, hayranlarında da yorumlar aldı.

Kısa sürede aldığı yorum ve beğenilerle etkileşimini artıran başarılı sunucu Esra Erol’un eşiyle şu sıralar romantik paylaşımlar yaptığı görülüyor. Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Esra Erol, paylaşmış olduğu görsellere eşini de etkiletiliyor. Peki, Esra Erol nasıl bir paylaşımda bulundu?



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