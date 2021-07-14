- 14 Tem 2021 - 19:52 G: 14 Tem 2021 - 20:28

İrem Helvacıoğlu Özcan Deniz Hakkında İlk Kez Konuştu! Hakaret Hatta Kavga Ettikleri Söylenmişti, Olay Bambaşka Çıktı! “Yazıklar Olsun Sana!” Meğer Perde Arkasında…

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Baş Belası dizisinde başrol olarak yer alan İre Helvacıoğlu, Seni Çok Bekledim isimli dizide başrol paylaştığı Özcan Deniz hakkında ilk kez konuştu. Hakaret ettikleri hatta birbirlerine girdikleri yönünde iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü fakat olayın iç yüzünü anlatan İrem Derici, milyonları şok içerisinde bıraktı.

Olayın perde arkasına tek tek değinen İrem Helvacıoğlu, eski partneri hakkında ise sosyal medya kullanıcıları tarafından “Yazıklar olsun sana” yorumlarını aldırdı. Seni Çok Bekledim dizisinin aniden final yapması ise akıllara kavga ettiklerini getirmişti.

Muhteşem bir aşk dizisi olan Seni Çok Bekledim setinde ve dizisinde çok eğlendikleri görülen İrem Helvacıoğlu ve İrem Helvacıoğlu’nun böyle bir iddiayla gündeme gelmesi ise ağızları açık bırakmıştı. Peki, neler olmuştu?

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14 Tem 2021 - 19:52 Ankara- Yaşam

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