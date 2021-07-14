- 14 Tem 2021 - 20:26 G: 14 Tem 2021 - 20:27

Survivor Poyraz’dan Batuhan’a Büyük Nispet! Öyle Bir Görsel Paylaştı Ki, Sosyal Medya Yıkıldı! Görenler Titriyor! Survivor Batuhan Şimdi Ne Yapacak?

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor, kısa bir süre önce ekranlardaki macerasına son vermişti. Dikkatleri üzerine çeken başarılı yarışmadan ikinci olarak ayrılan Poyraz ise öyle bir paylaşım yaptı ki, görenler “Batuhan’a ve İsmail’e nispet yapıyor” yorumlarında bulundular. Sosyal medyayı yıkan görsellerdeki bir detay ise gözlerden kaçmadı. Peki, Survivor Batuhan buna cevap olarak ne verecek?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümünde kaos ve aksiyon azalmıyordu. Dikkatleri üzerine çeken Survivor’da bulunan Mavi takım ve Kırmızı takım ise adeta birbirlerinin yüzünü bile görmek istemiyordu. Aralarında kalın duvarlar olan iki takımın oyuncuları da asla görüşmüyordu!

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanmaya başlayan Survivor yarışmacıları ise birbirlerine göndermeler yaparak şok etkisi yaratıyordu! Son gönderme ise resmen Poyraz’dan geldi! Tüm mavi takım yarışmacılarıyla bir araya gelerek tatil yapan; Poyraz, Ayşe, Dora, Steven ve Berkay ağızların açık kalmasına neden oldu! Peki, neler oluyor?

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14 Tem 2021 - 20:26 Ankara- Gündem

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