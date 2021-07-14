Survivor Poyraz’dan Batuhan’a Büyük Nispet! Öyle Bir Görsel Paylaştı Ki, Sosyal Medya Yıkıldı! Görenler Titriyor! Survivor Batuhan Şimdi Ne Yapacak?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümünde kaos ve aksiyon azalmıyordu. Dikkatleri üzerine çeken Survivor’da bulunan Mavi takım ve Kırmızı takım ise adeta birbirlerinin yüzünü bile görmek istemiyordu. Aralarında kalın duvarlar olan iki takımın oyuncuları da asla görüşmüyordu!

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanmaya başlayan Survivor yarışmacıları ise birbirlerine göndermeler yaparak şok etkisi yaratıyordu! Son gönderme ise resmen Poyraz’dan geldi! Tüm mavi takım yarışmacılarıyla bir araya gelerek tatil yapan; Poyraz, Ayşe, Dora, Steven ve Berkay ağızların açık kalmasına neden oldu! Peki, neler oluyor?



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