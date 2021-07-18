Survivor Aleyna Resmen Delirdi! Önce Sütyenli Fotoğraf, Şimdi de Mini... Survivor'ı Kazanamadı Ama, Milyonlarca Kişiyi...

Acun Medya tarafından ekranlara gelen yarışmanın sonunda ününe ün katan Survivor Aleyna Çalışkan, minili paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Milyonları hayret içerisinde bırakan Survivor Aleyna Çalışkan; mavi elbisesiyle adeta yangın nedeni oldu. Sosyal medya onu konuşuyorken o ise dekoltelerini konuşturmaya başladı!

Survivor yarışmasından hemen sonra Aleyna Kalaycıoğlu, Batuhan Karacakaya ve İsmail Balaban ile bağları hiç kopmayan başarılı yarışmacı, Survivor hayatı boyunca potaları en sık giren isimlerden biri olmuştu. Bu yüzden Acun Ilıcalı bile Aleyna Çalışkan’a “Potaların Kraliçesi” adını vermişti. Peki, Aleyna Çalışkan nasıl bir paylaşım yaptı?



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