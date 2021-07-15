Masterchef’te Görülmemiş Olay! Yarışmadan Yaka Paça Atıldı, Duymadığı Laf Kalmadı! Yemeğinin Tadına Bile Bakılmadı! Neler Oluyor?
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te görülmemiş olay! Yarışmak ve şampiyon olmak için geldiği yarışmadan resmen yaka paça atıldı, duymadığı laf kalmadı! Yemeğinin tadına bile bakılmayan yarışmacı ise şok içerisinde kaldı. Mehmet Şef azarlarken; Somer Şef ise yatıştırmaya çalıştı ama önlüğü üzerinde uzun bir süre duramadı.
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışma 4. Sezonuyla resmen başlamıştı. Yarışmada asıl kadronun seçilmesi için çalışmalar başladı. Yarışmada yer alacak olan ilk isimler ortaya çıkmışken; bir yarışmacının tüm emeği ise resmen çöpe gitti.
Yarışmanın ön elemesinde harika bir yemek yapan başarılı yarışmacı, şefleri etkilemiş ve ikinci tura geçmeyi hak etmişti. İtalya’nın en sevilen hafif tatlı olan Panna cotta yapılması istenilince ise işler sarpa sardı. Peki, neler oldu?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.