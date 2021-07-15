Masterchef’te Görülmemiş Olay! Yarışmadan Yaka Paça Atıldı, Duymadığı Laf Kalmadı! Yemeğinin Tadına Bile Bakılmadı! Neler Oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışma 4. Sezonuyla resmen başlamıştı. Yarışmada asıl kadronun seçilmesi için çalışmalar başladı. Yarışmada yer alacak olan ilk isimler ortaya çıkmışken; bir yarışmacının tüm emeği ise resmen çöpe gitti.

Yarışmanın ön elemesinde harika bir yemek yapan başarılı yarışmacı, şefleri etkilemiş ve ikinci tura geçmeyi hak etmişti. İtalya’nın en sevilen hafif tatlı olan Panna cotta yapılması istenilince ise işler sarpa sardı. Peki, neler oldu?



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