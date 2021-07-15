- 15 Tem 2021 - 11:59 G: 15 Tem 2021 - 12:04

Masterchef’te Görülmemiş Olay! Yarışmadan Yaka Paça Atıldı, Duymadığı Laf Kalmadı! Yemeğinin Tadına Bile Bakılmadı! Neler Oluyor?

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te görülmemiş olay! Yarışmak ve şampiyon olmak için geldiği yarışmadan resmen yaka paça atıldı, duymadığı laf kalmadı! Yemeğinin tadına bile bakılmayan yarışmacı ise şok içerisinde kaldı. Mehmet Şef azarlarken; Somer Şef ise yatıştırmaya çalıştı ama önlüğü üzerinde uzun bir süre duramadı.

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışma 4. Sezonuyla resmen başlamıştı. Yarışmada asıl kadronun seçilmesi için çalışmalar başladı. Yarışmada yer alacak olan ilk isimler ortaya çıkmışken; bir yarışmacının tüm emeği ise resmen çöpe gitti.

Yarışmanın ön elemesinde harika bir yemek yapan başarılı yarışmacı, şefleri etkilemiş ve ikinci tura geçmeyi hak etmişti. İtalya’nın en sevilen hafif tatlı olan Panna cotta yapılması istenilince ise işler sarpa sardı. Peki, neler oldu?

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15 Tem 2021 - 11:59 Ankara- Yaşam

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