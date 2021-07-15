- 15 Tem 2021 - 12:27 G: 15 Tem 2021 - 12:41

FAST Para Transferi Nedir, Fast Günlük Limit Ne Kadar? Tatil Günlerinde EFT Yapılır Mı? Tatil Günlerinde Para Transferi Nasıl Yapılır?

Bankacılık sektöründe yeni bir atılım olan FAST, giderek yaygın bir şekilde kullanılmaya başlıyor. Yeni nesil bankacılık olan bu sistem, vatandaşların para transferlerinde bir hayli kolaylık sağlıyor. Peki, FAST para transferi nedir, fast günlük limit ne kadar? Tatil günlerinde EFT yapılır mı? Tatil günlerinde para transferi nasıl yapılır? İşte, konuyla ilgili tüm detaylar…

Yakın zamanda FAST ile tanışan banka müşterileri, para transferi açısından çok büyük bir kolaylığa kavuştu. Kullananların bir hayli memnun kaldığı FAST para transferi işlemi her geçen gün daha yaygın kullanılır hale geldi. Her bankanın müşterisine sunduğu bir olanak olan FAST, birçok kolaylık ile birlikte pek çok soruyu da beraberinde getirdi.

FAST Para Transferi Nedir, Fast Günlük Limit Ne Kadar?

Türkiye’nin bankacılığında yeni bir dönem olan FAST, geldiği günden bugüne pek çok soruyu akıllara getirdi. Özellikle FAST para transferini ilk kez duyan vatandaşlar; “FAST para transferi nedir, fast günlük limit ne kadar?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Fonların Anlık ve Sürekli Transferi açılımına sahip olan FAST, 8 Ocak 2021 tarihi itibariyle banka müşterilerin kullanımına sunuldu. Para transferleri işlemlerinde banka fark etmeksizin anlık işlem sunan FAST, birbirinden farklı bankaya sahip olan kişiler arasındaki para alışverişini kolaylaştırdı. İlk etapta 50 TL limiti bulunan FAST transfer; 14 Ocak'ta 250 TL, 21 Ocak'ta 500 TL, 28 Ocak'ta ise 1.000 TL'ye kadar çıktı. Şu an bin TL’ye kadar olan her EFT işlemi FAST ile gerçekleştirilebilir hale geldi.

15 Tem 2021 - 12:27 - Ekonomi

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Bitcoin Ufak Sıçrama Yaptı! Bitcoin'de Yükseliş Başlayacak Mı? mask
Bitcoin Ufak Sıçrama Yaptı! Bitcoin'de Yükseliş Başlayacak Mı?
Beklenen Buluşma Gerçekleşiyor! Ripple ve SEC Akşam Görüşme Yapacak mask
Beklenen Buluşma Gerçekleşiyor! Ripple ve SEC Akşam Görüşme Yapacak
Madde Kabul Edildi! Turizm İşletme Belgesi Almayan Tesisler Açılamayacak mask
Madde Kabul Edildi! Turizm İşletme Belgesi Almayan Tesisler Açılamayacak
Paraguay Bitcoin Yasa Tasarısı Sonrası Yer Yerinden Oynayacak! Tasarının İçeriğinde Neler Var? mask
Paraguay Bitcoin Yasa Tasarısı Sonrası Yer Yerinden Oynayacak! Tasarının İçeriğinde Neler Var?
Lider Kripto Para Bitcoin Fiyatlarında Yükseliş Sürerken, Dolar Geriliyor! mask
Lider Kripto Para Bitcoin Fiyatlarında Yükseliş Sürerken, Dolar Geriliyor!
Kuraklık Riskli Seviyelere Doğru Gidiyor! Enerji Üretiminde Sorunlar Artacak mask
Kuraklık Riskli Seviyelere Doğru Gidiyor! Enerji Üretiminde Sorunlar Artacak
Şok Tahmin Geldi: Aayush Jindal Bitcoin Fiyat Analizini Paylaştı! mask
Şok Tahmin Geldi: Aayush Jindal Bitcoin Fiyat Analizini Paylaştı!
NFT Pazarına Rekor İlgi! Ethereum Fiyatları NFT Pazarından Nasıl Etkilenecek? mask
NFT Pazarına Rekor İlgi! Ethereum Fiyatları NFT Pazarından Nasıl Etkilenecek?
Dogecoin'de Sular Durulmuyor! Topluluk Kurucuya Karşı Tepkili mask
Dogecoin'de Sular Durulmuyor! Topluluk Kurucuya Karşı Tepkili
Fidye Yazılım Çetesi REvil Biden Açıklamaları Sonrası Kayboldu! mask
Fidye Yazılım Çetesi REvil Biden Açıklamaları Sonrası Kayboldu!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Bitcoin Ufak Sıçrama Yaptı! Bitcoin'de Yükseliş Başlayacak Mı? mask
Bitcoin Ufak Sıçrama Yaptı! Bitcoin'de Yükseliş Başlayacak Mı?
Beklenen Buluşma Gerçekleşiyor! Ripple ve SEC Akşam Görüşme Yapacak mask
Beklenen Buluşma Gerçekleşiyor! Ripple ve SEC Akşam Görüşme Yapacak
Survivor İsmail Acun Ilıcalı’ya Yalvardığını İlk Kez Açıkladı! Survivor Ona Resmen Eziyet Olmuş, Acun Ilıcalı Tam İki Kez… “Bana Karşı Haddini Çok Fazla Aştı!” mask
Survivor İsmail Acun Ilıcalı’ya Yalvardığını İlk Kez Açıkladı! Survivor Ona Resmen Eziyet Olmuş, Acun Ilıcalı Tam İki Kez… “Bana Karşı Haddini Çok Fazla Aştı!”
FAST Para Transferi Nedir, Fast Günlük Limit Ne Kadar? Tatil Günlerinde EFT Yapılır Mı? Tatil Günlerinde Para Transferi Nasıl Yapılır? mask
FAST Para Transferi Nedir, Fast Günlük Limit Ne Kadar? Tatil Günlerinde EFT Yapılır Mı? Tatil Günlerinde Para Transferi Nasıl Yapılır?
Masterchef’te Görülmemiş Olay! Yarışmadan Yaka Paça Atıldı, Duymadığı Laf Kalmadı! Yemeğinin Tadına Bile Bakılmadı! Neler Oluyor? mask
Masterchef’te Görülmemiş Olay! Yarışmadan Yaka Paça Atıldı, Duymadığı Laf Kalmadı! Yemeğinin Tadına Bile Bakılmadı! Neler Oluyor?
Demet Özdemir’den Yarı Çıplak Paylaşım! Bikinisiyle Fiziğini Öyle Bir Gösterdi Ki, Görenler Yangın Yerine Döndü! Bir Bakan Dönüp Dönüp Tekrar Bakıyor! mask
Demet Özdemir’den Yarı Çıplak Paylaşım! Bikinisiyle Fiziğini Öyle Bir Gösterdi Ki, Görenler Yangın Yerine Döndü! Bir Bakan Dönüp Dönüp Tekrar Bakıyor!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status