FAST Para Transferi Nedir, Fast Günlük Limit Ne Kadar? Tatil Günlerinde EFT Yapılır Mı? Tatil Günlerinde Para Transferi Nasıl Yapılır?

Yakın zamanda FAST ile tanışan banka müşterileri, para transferi açısından çok büyük bir kolaylığa kavuştu. Kullananların bir hayli memnun kaldığı FAST para transferi işlemi her geçen gün daha yaygın kullanılır hale geldi. Her bankanın müşterisine sunduğu bir olanak olan FAST, birçok kolaylık ile birlikte pek çok soruyu da beraberinde getirdi.

FAST Para Transferi Nedir, Fast Günlük Limit Ne Kadar?



Türkiye’nin bankacılığında yeni bir dönem olan FAST, geldiği günden bugüne pek çok soruyu akıllara getirdi. Özellikle FAST para transferini ilk kez duyan vatandaşlar; “FAST para transferi nedir, fast günlük limit ne kadar?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Fonların Anlık ve Sürekli Transferi açılımına sahip olan FAST, 8 Ocak 2021 tarihi itibariyle banka müşterilerin kullanımına sunuldu. Para transferleri işlemlerinde banka fark etmeksizin anlık işlem sunan FAST, birbirinden farklı bankaya sahip olan kişiler arasındaki para alışverişini kolaylaştırdı. İlk etapta 50 TL limiti bulunan FAST transfer; 14 Ocak'ta 250 TL, 21 Ocak'ta 500 TL, 28 Ocak'ta ise 1.000 TL'ye kadar çıktı. Şu an bin TL’ye kadar olan her EFT işlemi FAST ile gerçekleştirilebilir hale geldi.