- 15 Tem 2021 - 12:54 G: 15 Tem 2021 - 13:07

Survivor İsmail Acun Ilıcalı’ya Yalvardığını İlk Kez Açıkladı! Survivor Ona Resmen Eziyet Olmuş, Acun Ilıcalı Tam İki Kez… “Bana Karşı Haddini Çok Fazla Aştı!”

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor kısa bir süre önce ekranlara veda etmişti. İsmail Balaban’ın birinci olmasıyla yarışma sona ererken; Survivor İsmail ise yarışmanın perde arkasını ilk kez açıkladı. Acun Ilıcalı’ya defalarca kez yalvardığını dile getiren Survivor İsmail, şok etkisi yarattı. Survivor’da bir konunun kendisine eziyet ettiğini dile getiren başarılı yarışmacı “Yok artık” dedirtti. Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmalarından biri olan Survivor’da İsmail, uzun bir süreçten geçmişti. Acun Ilıcalı’ya “Acun abiye çok yalvardım cidden. Sadece ben değil, hepimiz yalvardık. 3 tane sigara böreği mesela ödülümüz olurdu ama biz yalvarırdık 4 tane olsun diye” sözlerini dile getirdi.

4 tane böreğin çok bir şey olmadığını bildiğini ama o an orada onu çok istediklerini belirtti. Sevilen yarışmacı, açlığın kendisini çok yorduğunu dile getirirken; en çok zorlandığı şeyin ise yemek dışındı olduğunu belirtti. Hayvanlarla iç içe olduklarını ve bir süre sonra küçük yılanlarla oyun oynadıklarını ve sevdiklerini bile belirtti. Peki, Survivor İsmail’e Acun Ilıcalı iki kez ne yapmış?

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15 Tem 2021 - 12:54 Ankara- Yaşam

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