- 15 Tem 2021 - 13:18 G: 15 Tem 2021 - 13:46

Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan AKPINAR Kimdir? Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü Nerede, Nasıl Gidilir?

Kamusal kurumlar açısından hareketli bir bölge olan başkent Ankara, Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de pek çok kolunu şehrinin içinde barındırıyor. Bunlardan biri olan Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, başkentlilerin meraklanmasına neden oluyor. Peki, Ankara Milli Eğitim Müdürü kim? Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan AKPINAR kimdir? Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü nerede, nasıl gidilir? İşte detaylar…

Bürokratlar şehri olarak da adlandırılan başkent Ankara, pek çok devlet kurumuna ev sahipliği yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’na da ev sahipliği yapan Ankara, kendi il içi hizmeti için Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü’nü de içerisinde barındırıyor.

Ankara Milli Eğitim Müdürü Kim?

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, eğitim ile ilgili pek çok hizmetin alınması için başvurulan kurumların başında geliyor. Herhangi bir konuyla ilgili Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ilk kez başvuracak olan başkentliler, “Ankara İl Milli Eğitim Müdürü kim” sorusuna yanıt arıyor. Ankara İl Milli Eğitim Müdürü olarak 2018 yılından bu yanan Turan Akpınar görev yapıyor.

15 Tem 2021 - 13:18 - Gündem

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