Fahriye Evcen’e Büyük Darbe! Hayat Resmen Onun İçin Durdu, Tüm Serveti Elinden Kayıp Gitti! Öyle Bir Şekilde Anılıyor Ki…
Moda dünyasına ismini yazdırmaya çalışan Fahriye Evcen, sosyal medyada takipçileri tarafından acımasızca eleştirildi. Dünya çapında ünlü şarkıcı Beyonce’ un kızının adını, tekstil markası yaparak, ürünlerini çeşitli e-ticaret sitelerine taşıdı. Sosyal medya hesabından fiyat sunumları yapan Fahriye Evcen’in hayranları, beklenmedik açıklamalarda bulundu. Yorumları okuyanlar dondu kaldı.
Kurmuş olduğu tekstil markasının tanıtımını yapan Fahriye, sosyal medyada “Çakma ürün” yorumlarına maruz kaldı. Ayrıca tekstil ürünlerinin fiyatı için, iki parça bez olduğunu ima ederek fiyatların çok pahalı olduğunu eklediler. En acımasız yorumlardan biride, “zaten zenginsin bu fiyatlarla zenginliğine zenginlik katacaksın” ifadeleri oldu.
Evliliğine Burak Özçivit ile devam eden Fahriye Evcen, oynamış olduğu dizinin, sezon finali yapmasıyla henüz tatile çıkamadığını belirtti. Özçivit’in açıklamalarında, ikilinin bazı yarım kalan işleri olduğunu ve bitirir bitirmez kendilerini, ailece tatil beldesine atacaklarını söyledi. Bebek’te gezinmekte olan çifti gören basın mensupları, yeni bir projenin olup olmadığını sordular.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.