Fahriye Evcen’e Büyük Darbe! Hayat Resmen Onun İçin Durdu, Tüm Serveti Elinden Kayıp Gitti! Öyle Bir Şekilde Anılıyor Ki…

Kurmuş olduğu tekstil markasının tanıtımını yapan Fahriye, sosyal medyada “Çakma ürün” yorumlarına maruz kaldı. Ayrıca tekstil ürünlerinin fiyatı için, iki parça bez olduğunu ima ederek fiyatların çok pahalı olduğunu eklediler. En acımasız yorumlardan biride, “zaten zenginsin bu fiyatlarla zenginliğine zenginlik katacaksın” ifadeleri oldu.

Evliliğine Burak Özçivit ile devam eden Fahriye Evcen, oynamış olduğu dizinin, sezon finali yapmasıyla henüz tatile çıkamadığını belirtti. Özçivit’in açıklamalarında, ikilinin bazı yarım kalan işleri olduğunu ve bitirir bitirmez kendilerini, ailece tatil beldesine atacaklarını söyledi. Bebek’te gezinmekte olan çifti gören basın mensupları, yeni bir projenin olup olmadığını sordular.