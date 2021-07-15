- 15 Tem 2021 - 13:38 G: 15 Tem 2021 - 13:44

Ankara Mutfağının Yöresel Yemeği Öllüğün Körü Nasıl Yapılır? Öllüğün Körü Hangi Yöreye Aittir? Elinin Körü Diye Bir Yemek Var Mı?

Doğru pişirme süresi ile gerçek bir lezzete ulaşan “öllüğün körü” yemeği yiyenleri kendisine hayran bırakıyor. Peki, Ankara mutfağının yöresel yemeği öllüğün körü nasıl yapılır? Öllüğün körü hangi yöreye aittir? Elinin körü diye bir yemek var mı? İşte, detaylar…

Ankara’nın birbirinden lezzetli yemeklerin arasında herkesin evlerde yaptığı ancak adını bilmediği bir lezzet bulunuyor. Öllüğün körü ismi ile adlandırılan bu yemek, püf noktaları doğru uygulandığında ise unutulmaz bir lezzete dönüşüyor. Yiyenlerin bir daha yemek istediği öllüğün körü başkent Ankara’nın pek çok esnaf lokantasında bulunuyor.

Ankara Mutfağının Yöresel Yemeği Öllüğün Körü Nasıl Yapılır?

İsmi ile herkesi meraklandıran öllüğün körü yemeğinin ilk sordurduğu soru; “Ankara mutfağının yöresel yemeği öllüğün körü nasıl yapılır?” oluyor. Az malzeme ile yapılan bu yemeğin en önemli püf noktası erişteyi haşlama süresi olarak biliniyor. İşte, Ankara’nın yöresel yemeği öllüğün körü tarifi:
Malzemeler;
• 1 paket erişte makarna
• 500 gr orta yağlı kıyma
• 50 gr tereyağı
• 1 demet maydanoz
• 2 çay kaşığı tuz
• 1 çay kaşığı karabiber
Yapılışı;
• Tencerede kaynayan suya atılan erişte, bir tık diri kalacak şekilde yaklaşık 10 ile 12 dakika arası haşlanıyor.
• Başka bir tavada kıyma, suyunu çekene kadar kavrulurken, üzerine tuz ve karabiber ekleniyor.
• Suyunu çeken kıymaya tereyağı ekleyerek, kıymanın 8 ile 10 dakika arası pişirme işlemi gerçekleştiriliyor.
• Bakır bir kaba alınan haşlanmış erişte üzerine kıyma ekleniyor. En son ise incecik kıyılmış maydanoz serpiştirilerek servise hazır hale getiriliyor.

15 Tem 2021 - 13:38 - Yeme & İçme

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