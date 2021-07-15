Dogecoin Kurucusu Açıklamalarıyla Herkesi Şaşkına Çevirdi! Yatırımcılar İsyan Bayrağını Çekti...

Dogecoin (DOGE)’in kurucu ortağı, kripto para birimlerinin “bugünün kapitalist sisteminin en kötü kısımlarını” temsil ettiğini iddia ederek şaşırtıcı bir saldırı başlattı. Tüm DOGE varlıklarını satmadan önce kurucu ortak Billy Markus ile sebepsiz bir şekilde 2013 yılında Dogecoin’i kuran Jackson Palmer, Çarşamba günü Twitter’da neden kripto dünyasıyla ilişkisini kesmek istediğini açıkladı.

Dogecoin kurucusundan şaşırtan tweet

Palmer, “Yıllarca çalıştıktan sonra, kripto para biriminin öncelikle vergiden kaçınma, azaltılmış düzenleyici gözetim ve yapay olarak zorlanan kıtlığın bir kombinasyonu yoluyla yandaşlarının zenginliğini artırmak için inşa edilmiş, doğası gereği sağcı, hiper-kapitalist bir teknoloji olduğuna inanıyorum” dedi.

Palmer ayrıca “Merkeziyetsizlik iddialarına rağmen kripto para endüstrisi, zamanla, sözde yerini almayı planladıkları mevcut merkezi finansal sisteme bağlı aynı kurumları içerecek şekilde gelişen, varlıklı kişilerden oluşan güçlü bir kartel tarafından kontrol ediliyor. Kripto para, günümüzün kapitalist sisteminin en kötü kısımlarını (yolsuzluk, dolandırıcılık, eşitsizlik gibi) almak ve ortalama bir kişi için koruma veya güvelik ağı işlevi gören müdahalelerin (denetim, düzenleme, vergilendirme gibi) kullanımını teknik olarak sınırlamak için yazılım kullanmak gibidir,” ifadelerini kullandı.

Sekizinci en büyük kripto para birimi olan Dogecoin’in yaratıcısı olduğu düşünüldüğünde, Palmer’ın ifadeleri oldukça dikkat çekiyor. Sadece geçen yılki yüzde 6.000’lik artışın ardından Dogecoin’in artık 26 milyar dolarlık bir piyasa değeri bulunuyor. Popüler bir meme’e dayanan ve eğlenmeyi amaçlayan coin, zengin olmak isteyenler tarafından popülarite kazandı. Ancak Dogecoin’in kurucusu ister Dogecoin ister daha geniş kripto alanı olsun, artık gülünecek bir şey görmüyor.