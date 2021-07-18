- 18 Tem 2021 - 12:05

İbo Show'da Skandal Anlar! O Kişiyle İlgili Öyle Gerçekler Ortaya Çıktı ki; Tüm Herkes Şoktan Şoka Girdi! "Yazık..."

STAR TV ekranlarının en sevilen programlarından; İbrahim Tatlıses’in sunmuş olduğu geleneksel eğlence programı İbo Show, yıllar geçmesine rağmen hala büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Star TV kanalında yayınlanan İbo Show’ da her hafta birbirinden üstün şarkıcılar ve ünlüler programda konuk olmaya devam ediyor. Bu hafta öyle bir yıldız geldi ki görenlerin ağzı açık kaldı. Yılların sanatçısını davet eden İbrahim Tatlıses’ten kimse böyle bir şey beklemezdi.

Şarkıcılığa çok erken yaşlarda adımlarını atmaya başlayan Ankaralı Turgut’un, İbo Show’a katılmasıyla sosyal medya sallanmaya başladı. Oldukça fazla hayran kitlesine sahip olan Ankaralı Turgut’un İbo Show’a davetli olmasıyla, hem televizyon ekranlarından izleyenlerin hem de sosyal medya takipçilerin adeta ilgi odağı oldu. Tatlıses’in programında izleyicileri eğlendirirken herkesin dilinden aynı sözler çıkarak “bir daha gelmesini” çok istediler. Program esnasında esprili ve komik şarkılarıyla izleyicileri ve konukları hem eğlendirdi hem de güldürdü.  

Ankaralı Turgut’un, İbo Show programına ayrı bir hava katmasıyla, stüdyoda bulunan konukların ve televizyon ekranlarında izleyicilerin de yüzünü güldürdü. Şarkılarını söylerken bir taraftan da oynayan Ankaralı Turgut’u görenlerin ağzı açık kaldı. İbo Show’dan böyle bir daveti ise kimse beklemezdi. Sosyal medyada İbrahim Tatlıses için yapılan yorumlar arasında ‘’Kimse ondan, böyle değerli bir konuğu davet etmesini beklemezdi” sözleri yer aldı.

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18 Tem 2021 - 12:05 Ankara- Yaşam

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