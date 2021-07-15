İbo Show'un Yıldızı Hakkında Skandal Gerçekler Arka Arkaya Geldi! Görenlerin Ağzı Açık Kaldı! Kimse Bundan Onu Beklemezdi...

Şarkıcılığa çok erken yaşlarda adımlarını atmaya başlayan Ankaralı Turgut’un, İbo Show’a katılmasıyla sosyal medya sallanmaya başladı. Oldukça fazla hayran kitlesine sahip olan Ankaralı Turgut’un İbo Show’a davetli olmasıyla, hem televizyon ekranlarından izleyenlerin hem de sosyal medya takipçilerin adeta ilgi odağı oldu. Tatlıses’in programında izleyicileri eğlendirirken herkesin dilinden aynı sözler çıkarak “bir daha gelmesini” çok istediler. Program esnasında esprili ve komik şarkılarıyla izleyicileri ve konukları hem eğlendirdi hem de güldürdü.

Ankaralı Turgut’un, İbo Show programına ayrı bir hava katmasıyla, stüdyoda bulunan konukların ve televizyon ekranlarında izleyicilerin de yüzünü güldürdü. Şarkılarını söylerken bir taraftan da oynayan Ankaralı Turgut’u görenlerin ağzı açık kaldı. İbo Show’dan böyle bir daveti ise kimse beklemezdi. Sosyal medyada İbrahim Tatlıses için yapılan yorumlar arasında ‘’Kimse ondan, böyle değerli bir konuğu davet etmesini beklemezdi” sözleri yer aldı.



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