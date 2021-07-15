İbo Show'un Yıldızı Hakkında Skandal Gerçekler Arka Arkaya Geldi! Görenlerin Ağzı Açık Kaldı! Kimse Bundan Onu Beklemezdi...
STAR TV ekranlarının en sevilen programlarından; İbrahim Tatlıses’in sunmuş olduğu geleneksel eğlence programı İbo Show, yıllar geçmesine rağmen hala büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Star TV kanalında yayınlanan İbo Show’ da her hafta birbirinden üstün şarkıcılar ve ünlüler programda konuk olmaya devam ediyor. Bu hafta öyle bir yıldız geldi ki görenlerin ağzı açık kaldı. Yılların sanatçısını davet eden İbrahim Tatlıses’ten kimse böyle bir şey beklemezdi.
Şarkıcılığa çok erken yaşlarda adımlarını atmaya başlayan Ankaralı Turgut’un, İbo Show’a katılmasıyla sosyal medya sallanmaya başladı. Oldukça fazla hayran kitlesine sahip olan Ankaralı Turgut’un İbo Show’a davetli olmasıyla, hem televizyon ekranlarından izleyenlerin hem de sosyal medya takipçilerin adeta ilgi odağı oldu. Tatlıses’in programında izleyicileri eğlendirirken herkesin dilinden aynı sözler çıkarak “bir daha gelmesini” çok istediler. Program esnasında esprili ve komik şarkılarıyla izleyicileri ve konukları hem eğlendirdi hem de güldürdü.
Ankaralı Turgut’un, İbo Show programına ayrı bir hava katmasıyla, stüdyoda bulunan konukların ve televizyon ekranlarında izleyicilerin de yüzünü güldürdü. Şarkılarını söylerken bir taraftan da oynayan Ankaralı Turgut’u görenlerin ağzı açık kaldı. İbo Show’dan böyle bir daveti ise kimse beklemezdi. Sosyal medyada İbrahim Tatlıses için yapılan yorumlar arasında ‘’Kimse ondan, böyle değerli bir konuğu davet etmesini beklemezdi” sözleri yer aldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.