Ankara’dan Kapadokya’ya Nasıl Gidilir? Kapadokya Ne Zaman Gidilmeli? Ankara Kapadokya Arası Kaç Km, Kaç Saat?

Başkent Ankaralıların her yıl sıklıkla tatil için tercih ettiği bir bölge olan Kapadokya, Peri Bacaları’nın benzersiz güzelliği ile ziyaretçilerini bekliyor. Türkiye’de yeniden tatil mevsiminin gelmesi ise bu sene Kapadokya’yı ilk kez tercih edecek olan başkentlilerin akıllarına pek çok soru getiriyor.

Ankara’dan Kapadokya’ya Nasıl Gidilir?



Ankara’dan Kapadokya’ya ilk kez gidecek olan başkentliler, “Ankara’dan Kapadokya’ya nasıl gidilir?” sorusuna yanıt arıyor. Ankara’dan Kapadokya’ya seyahat edebilmek için iki ayrı karayolu alternatifi bulunuyor. Konya yolunun takip edildiği ilk rotada sırasıyla Gölbaşı, Koçhisar, Aksaray ve Nevşehir yer alıyor. Öte yandan Samsun yolunun takip edildiği ikinci rotada sırasıyla Kırıkkale, Kırşehir ve Nevşehir illeri geliyor. Kırşehir yolunu takip eden başkentliler, yaklaşık 30 dakika yolu kısaltabiliyorken; büyük araç trafiğinin içerisine de girmemiş oluyor.