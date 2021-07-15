Atatürk Orman Çiftliği Nerede, Nasıl Gidilir? Atatürk Orman Çiftliği'nde Ne Var? Atatürk Orman Çiftliği Ücretsiz Mi?
Eşsiz bir doğa güzelliği sunan Atatürk Orman Çiftliği, sunduğu aktivitelerin çeşitliliği ile Ankara’da mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri oluyor. Başkentlilerin de sıklıkla tercih ettiği Atatürk Orman Çiftliği, temiz havası ve kolayca ulaşılabilen konumu ile öne çıkıyor. Atatürk Orman Çiftliği nerede, nasıl gidilir? Atatürk Orman Çiftliği'nde ne var? Atatürk Orman Çiftliği ücretsiz mi? İşte, konuyla ilgili detaylar…
Türkiye’de tarımın gelişmesine öncülük eden Atatürk Orman Çiftliği, Türkiye’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’ün kendisine aldığı parça parça arazilerin üzerine 1925 yılında Atatürk’ün talimatı ile kuruluyor. Ankara’nın en büyük yeşil alanı olan Atatürk Orman Çiftliği, Atatürk tarafından 1937 yılında Hazine’ye bağışlanarak, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesine alınıyor. İçerisinde bulundurduğu çeşitli aktivite alanları ile gören herkesi cezbeden Atatürk Orman Çiftliği, her gün binlerce ziyaretçi alıyor.
Atatürk Orman Çiftliği Nerede, Nasıl Gidilir?
Atatürk Orman Çiftliği’ne ilk kez gidecek olanların; “Atatürk Orman Çiftliği nerede, nasıl gidilir?” sorularının cevabını bilmesi gerekiyor. Şehir içinden otobüs ve metro ile kolaylıkla ulaşabilen Atatürk Orman Çiftli, Yenimahalle ilçesinin Emniyet Mahallesi sınırları içerisinde kalıyor. Bu bölgede bulunan Yeni Çiftlik Caddesi üzerinde yer alan Atatürk Orman Çiftliği’nin kapı numarası 6-3 olarak biliniyor. Öte yandan Atatürk Orman Çiftliği’ne otobüs ile gitmek isteyen vatandaşların 407, 413-7 ve 440-5 numaralı otobüsleri kullanması gerekiyor. Ayrıca, M1, M2 ve M3 güzergahı olan metroların hepsi Atatürk Orman Çiftliği’ne yakın duraklar barındırıyor.
15 Tem 2021 - 16:32 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.