Hülya Avşar’dan Skandal İbrahim Tatlıses İtirafı! O Öpüşme Hakkında İlk Kez Konuştu! Dedikleri Tatlıses’in Hiç Hoşuna Gitmeyecek! Meğer Tatlıses…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hülya Avşar’dan skandal İbrahim Tatlıses itirafı geldi. Sosyal medya kullanıcıları ise konu hakkında; “İbrahim Tatlıses’in hiç hoşuna gitmeyecek” yorumları yapıldı. O öpüşme sahnesi hakkında ilk kez konuşan Hülya Avşar, öyle şeyler dedi ki…
En son FOX TV ekranlarında yayınlanan Masumiyet dizisinde yer alan Hülya Avşar, dizide yüzüne uygulanan filtreyle gündeme gelmişti. Kendisinin de bu filtre olayını çok sıcak karşılamadığını açıklayan Hülya Avşar, bu olaylardan sonra sosyal medyanın gündemi olan öpüşme sahnesi hakkında ilk kez açıklama yaptı.
Masumiyet dizisinin final yapmasıyla birlikte gözleri kendisine çeviren başarılı oyuncu, kısa bir süre önce bikinili bir paylaşım yapmış ve 18’liklere taş çıkartmıştı. Katılmış olduğu bir programda hem ilişkiler hem de İbrahim Tatlıses hakkında konuşan Hülya Avşar, “Yok artık” dedirtti. Peki, o öpüşme sahnesi hakkında Hülya Avşar neler dedi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.