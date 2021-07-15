Ankara Milli Kütüphane Nerede, Nasıl Gidilir? Milli Kütüphane Ücretli Mi? Milli Kütüphaneye Üye Olmak İçin Neler Gerekli?

Türkiye’nin 15’nci hükümeti dönemine denk gelen 1946 yılında kuruluş çalışmaları başlayan Ankara Milli Kütüphane, ilk olarak, kütüphanecilik eğitimi için Batı’ya gönderilen Maarif Vekâleti Yayım Müdürü Adnan Ötüken’e emanet ediliyor. Başkentlilere içerisinde sayısız kaynak ile hizmet vermeye günümüzde de devam eden Ankara Milli Kütüphane, zaman içerisinde, pek çok araştırmacının ilk başvurduğu kaynaklardan biri haline dönüşüyor.

Ankara Milli Kütüphane Nerede, Nasıl Gidilir?



Merkezi bir konumda yer alan Ankara Milli Kütüphane’ye kolaylıkla ulaşılabiliyor. Peki, Ankara Milli Kütüphane nerede, nasıl gidilir? Ankara’nın merkez ilçelerinden biri olan Çankaya’da bulunan Ankara Milli Kütüphane, Bahçelievler mahallesi İsmet İnönü bulvarı üzerinde yer alıyor. Bu bölgede 4 numaralı binada halka açık hizmet veren Ankara Milli Kütüphane’ye hem otobüs hem de metro ile gidilebiliyor. Otobüs ile gitmek isteyen araştırmacıların 112, 193, 195-1, 411-7, 482-7, 512-5, 530-5, ve 532-5 numaralı otobüsleri tercih etmesi gerekiyor. Öte yandan Ankara Milli Kütüphanesi’ne metro ile gitmek isteyen vatandaşlar ise; M1, M2 ve M3 güzergahlı metrolar ile ulaşımını sağlayabiliyor.