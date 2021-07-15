Ankara'da Nusret Var Mı? Nusret Ankara Nerede, Nasıl Gidilir? Nusret’te Burger Ne Kadar?

İlk olarak 2010 yılında açılan Nusr-Et Steakhouse, o günden bu yana büyük bir ilgi görüyor. Steakhouse kültürüne bambaşka bir bakış açısı getiren Nusr-Et Steakhouse, sadece Türkiye’de değil, dünyada da popüler olan restoranlar arasında yer alıyor. Hem lezzetli hem de keyifli bir mekan konseptini benimseyen Nusr-Et Steakhouse, yemek severlerin listesinde mutlaka uğranması gereken ilk mekan oluyor.

Ankara'da Nusret Var Mı?



Türkiye’nin pek çok yerinde şubesi bulunan Nusr-Et Steakhouse, başkentlilerin de yakın markajında bulunuyor. Peki, Ankara’da Nusret var mı? Evet, başkent ankara’da da Nusr-Et Steakhouse restoranının bir şubesi bulunuyor. Öte yandan Nusr-Et Steakhouse; İstanbul Etiler, İstanbul Sandal Bedesteni, Ankara Kavaklıdere, D-Hotel Maris, Bodrum Yalıkavak Marina, Dubai, Abu Dhabi, Doha, Miami, New York ve Mykonos'da şubeleri ile müşterilerine hizmet veriyor.