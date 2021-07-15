Arka Sokaklar Dizisinden Çoban Ailesi Tamamen Ayrıldı! Mesut Komiser Çılgına Dönebilir! Rıza Baba Resmen Yıkılacak, Yeni Sezon Sızdırıldı! Meğer…

Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Alp Korkmaz, İlker İnanoğlu ve Özgür Ozan gibi isimler yer alıyordu. Sevilerek takip edilen dizinin son bölümü ise geçtiğimiz aylarda ekranlara vedasını duyurmuştu. Dizinin sezon finalinde Yüsra Geyik ve Onur Bay ise diziden ayrıldığını resmen açıklamıştı.

Kanal D ekranlarının ve Türk Televizyon tarihinin en uzun ömürlü dizilerinden biri olma niteliğini taşıyan dizi; Arka Sokaklar dizisinden skandal bir ayrılık daha toplu bir şekilde yaşandı. Dizide Zeliş ve Tekin karakterine hayat veren iki ismin ardından Çoban ailesinin tamamen ayrıldığı iddiaları gündeme geldi. Peki, neler oluyor?



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