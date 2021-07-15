Arka Sokaklar Dizisinden Çoban Ailesi Tamamen Ayrıldı! Mesut Komiser Çılgına Dönebilir! Rıza Baba Resmen Yıkılacak, Yeni Sezon Sızdırıldı! Meğer…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar, kısa bir süre önce ekranlara vedasını duyurmuştu. Dizide birçok veda ise sezon finalinde gerçekleşmişti. Çoban ailesini oluşturan toplam 4 kişinin ayrılmasının ardından; Hüsnü Çoban’ında diziden ayrıldığı yönünde iddialar gündeme gelmişti. Şimdi ise Çoban ailesinin komple dağıldığı yönünde iddialar gündeme bomba gibi düştü.
Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Alp Korkmaz, İlker İnanoğlu ve Özgür Ozan gibi isimler yer alıyordu. Sevilerek takip edilen dizinin son bölümü ise geçtiğimiz aylarda ekranlara vedasını duyurmuştu. Dizinin sezon finalinde Yüsra Geyik ve Onur Bay ise diziden ayrıldığını resmen açıklamıştı.
Kanal D ekranlarının ve Türk Televizyon tarihinin en uzun ömürlü dizilerinden biri olma niteliğini taşıyan dizi; Arka Sokaklar dizisinden skandal bir ayrılık daha toplu bir şekilde yaşandı. Dizide Zeliş ve Tekin karakterine hayat veren iki ismin ardından Çoban ailesinin tamamen ayrıldığı iddiaları gündeme geldi. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.