Survivor Ayşe’ye Dekolte Sansürü! Poyraz Kriz Geçirince, Çareyi Böyle Buldu! Steven Devreye Girdi, Ortalık Karıştı! Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor kısa bir süre önce ekranlara veda etmiş ve yarışmacılarda normal hayatlarına dönme imkanı bulmuştu. Survivor yarışmasını üçüncü olarak tamamlayan Ayşe ise Survivor yarışmasından sonra minili ve dekolteli pozlar vererek dikkatleri üzerine çekmişti. Peki, şimdi neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada bulanan Survivor Ayşe, kısa bir süre önce sosyal medya hesabından yapmış olduğu dekolteli paylaşıma sansür ekledi. Göğüs dekoltesini yazıyla kapatan Ayşe’ye ise şok etkisi yarattı.
Geçtiğimiz günlerde Steven bir canlı yayın açmış; hayranları ise “Poyraz ve Ayşe’nin arasında bir şey var mı?” yorumlarında bulununca Steven ise aşk olduğu yönünde konuşmuş daha sonra ise konu hakkında şaka yaptığını açıklamıştı. Ayşe ise kısa bir süre önce “Bu özel bir konu bir şey diyemem” açıklamasında bulunmuştu. Poyraz ise konu hakkında “Herkesin özeli kendisine saklı” yorumlarında bulunmuşlardı. Peki, Ayşe nasıl bir paylaşım yaptı?
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.