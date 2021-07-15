Survivor Ayşe’ye Dekolte Sansürü! Poyraz Kriz Geçirince, Çareyi Böyle Buldu! Steven Devreye Girdi, Ortalık Karıştı! Neler Oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada bulanan Survivor Ayşe, kısa bir süre önce sosyal medya hesabından yapmış olduğu dekolteli paylaşıma sansür ekledi. Göğüs dekoltesini yazıyla kapatan Ayşe’ye ise şok etkisi yarattı.

Geçtiğimiz günlerde Steven bir canlı yayın açmış; hayranları ise “Poyraz ve Ayşe’nin arasında bir şey var mı?” yorumlarında bulununca Steven ise aşk olduğu yönünde konuşmuş daha sonra ise konu hakkında şaka yaptığını açıklamıştı. Ayşe ise kısa bir süre önce “Bu özel bir konu bir şey diyemem” açıklamasında bulunmuştu. Poyraz ise konu hakkında “Herkesin özeli kendisine saklı” yorumlarında bulunmuşlardı. Peki, Ayşe nasıl bir paylaşım yaptı?



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