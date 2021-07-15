Demet Özdemir Aşka Geldi, Gelinliği Giyebilir! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, Resmen Evlilik Teklifi Etti! Milyonlar “Yok Artık” Diyor…

Aşklarının doludizgin devam ettiğini belirten çift, evlilik konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundular. Tatilin tadını doyasıya çıkaran çift ilk olarak Fethiye’de gezintiye çıktı. Kaş ilçesinde villa kiralayarak, daha sonra Alaçatı’ya geçtiler. Alaçatı’da bir otelde, denizin ve güneşin tadını çıkarıp, mutluluklarını fotoğraf karelerine yansıttılar.

Tatillerinin sonlanmasıyla yeniden İstanbul’a dönen çift, gittikleri alışveriş merkezinde gazeteciler tarafından soru yağmuruna tutuldular. Demet Özdemir’in yapmış olduğu açıklamalarda, tatillerinin sona erdiğini ve Aşk Taktikleri adlı filmin çekimlerine devam edeceklerini belirtti. Yoğun bir tempo da Oğuzhan’ın da çalışacağını dile getiren Demet Özdemir’e “Evlilik olacak mı?” sorusu soruldu. Demet Özdemir ise…



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