Masterchef Mehmet Şef Gram Acımadı! Yarışmacının Eli Koluna Dolandı, Acun Ilıcalı’dan Uyarı Aldı! “Resmen Seçmemek İçin Yapıyorsunuz!”

Acun Ilıcalı’nın yarışması Masterchef adlı yarışma hız kesmeden devam ediyor. Sezona henüz yeni giriş yapmış olan yarışma yaza damgasını vurmaya başladı bile. Yayın hayatına girdiği ilk günden beri yoğun bir ilgiyle takip edilen yarışmanın her bölümü ayrı olaylı geçiyor.

Birbirinden farklı birçok insanın başvuru yaptığı Masterchef isimli yarışmada, yarışmacılar bütün hünerlerini sergileyerek yaptıkları yemekleri şeflere beğendirmeye çalışıyorlar. El lezzetlerine güvenen birçok insanın katıldığı Masterchef yarışmasında ise zorlukların sınırı yok. Katılan yarışmacıların yemekleriyle finale doğru gidecekleri bu yolun henüz başındayken bile… Peki, Masterchef’te neler oluyor?



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