- 18 Tem 2021 - 21:00

Masterchef Mehmet Şef Öyle Bir Acımasızlık Yaptı ki; Yarışmacı Gözyaşlarına Boğuluyordu! Acun Ilıcalı'yla İlgili Yorum Geldi "Resmen Seçmemek İçin..."

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef yarışmasında Mehmet Şef yarışmacıya gram acımadı. Öyle bir hamlede bulundu ki, eli koluna dolandı. Format dışı bir hamle yaparak; yarışmacıyı zorlayan Mehmet Şefe ise Acun Ilıcalı tarafından uyarı geldiği iddialar arasında yerini aldı. Birçok izleyen ise konu hakkında; “Resmen seçmemek için yapıyorsunuz?” yorumlarında bulundu. Peki, neler oldu?

Acun Ilıcalı’nın yarışması Masterchef adlı yarışma hız kesmeden devam ediyor. Sezona henüz yeni giriş yapmış olan yarışma yaza damgasını vurmaya başladı bile. Yayın hayatına girdiği ilk günden beri yoğun bir ilgiyle takip edilen yarışmanın her bölümü ayrı olaylı geçiyor.

Birbirinden farklı birçok insanın başvuru yaptığı Masterchef isimli yarışmada, yarışmacılar bütün hünerlerini sergileyerek yaptıkları yemekleri şeflere beğendirmeye çalışıyorlar. El lezzetlerine güvenen birçok insanın katıldığı Masterchef yarışmasında ise zorlukların sınırı yok. Katılan yarışmacıların yemekleriyle finale doğru gidecekleri bu yolun henüz başındayken bile… Peki, Masterchef’te neler oluyor?

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18 Tem 2021 - 21:00 Ankara- Yaşam

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