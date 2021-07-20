Anasayfa/

Foto Galeri/

20 Tem 2021 - 19:12

Masterchef Yarışmasında Milyonları Titreten Skandal Olay! Böyle Skandal Görülmedi... Eğer Somer Şef Olmasaydı; O Yarışmacı Şuan...

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef yarışmasında skandal bir olay yaşandı. Yarışmacı başına gelen olayla birlikte adeta hayatını, her şeyini kaybetti. Somer Şef olmasa yeniden kendine gelmeyecek olan yarışmacı, mutfakta ölüm kalım savaşı verdi. Sonucu ise büyük bir hüsrana uğrattı. Peki, neler oluyor?