- 20 Tem 2021 - 19:12

Masterchef Yarışmasında Milyonları Titreten Skandal Olay! Böyle Skandal Görülmedi... Eğer Somer Şef Olmasaydı; O Yarışmacı Şuan...

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef yarışmasında skandal bir olay yaşandı. Yarışmacı başına gelen olayla birlikte adeta hayatını, her şeyini kaybetti. Somer Şef olmasa yeniden kendine gelmeyecek olan yarışmacı, mutfakta ölüm kalım savaşı verdi. Sonucu ise büyük bir hüsrana uğrattı. Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışma yeni sezonuyla sevenlerini karşılamıştı. Ön elemelerin ardından yarışmacılar diğer yarışmacılarla birlikte 3’lü düellolara katılmaya başlamıştı. Birbirinden yetenekli yarışmacıların yer aldığı Masterchef yarışmasında bıçaklar rekabet için kalkmaya başladı.

Yarışmanın son bölümü ise dün akşam ekranlara geldi. Sevilerek takip edilen yarışmanın son bölümünde ise bir yarışmacı için hayat bitti. Somer Şefi se sakinleştirmek istese bile yarışmacı durmak bilmedi. Sonrasında yaşananlar…

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20 Tem 2021 - 19:12 Ankara- Yaşam

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