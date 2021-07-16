Bauhaus Ankara’da Nerelerde Var? Ankara Bauhaus Hangi Avm'lerde Var? Ankara'daki En Büyük Bauhaus Nerede?

Atölye, ev veya bahçe her türlü yapı için çeşitli ürünlerin satışına sunan Bauhaus, 25 yıldır dünya çapında hizmet veriyor. İlk olarak 1960 yılında Almanya’nın Mannheim şehrinde hizmete açılan Bauhaus, kısa süre içerisinde merkez sayısını artırarak Avrupa’nın en çok tercih edilen yapı marketleri içerisine giriyor. Türkiye pazarına ise 1996 yılında giren Bauhaus, önce İstanbul, ardından ise ilk Ankara şubesini açıyor. Şimdi Türkiye’nin pek çok noktasında mağazası bulunan Bauhaus, başkentlilerin de ilk tercihlerinden biri olmayı başarıyor.

Bauhaus Ankara’da Nerelerde Var?



Geniş alanlar üzerine kurulu olan Bauhaus mağazaları, alışverişi kolaylaştırması ve ürün çeşitliliği yelpazesi nedeniyle başkentliler tarafından sıklıkla tercih ediyor. Başkentin üç farklı noktasında alışveriş severleri karşılaşan Bauhaus, kolay ulaşılabilmesi için şubelerini seçerken merkezi noktaları seçiyor. Peki, Bauhaus Ankara’da nerelerde var? İşte, Ankara Bauhaus mağazaları ve adresleri:

• Bauhaus Yenimahalle şubesi yüzde yüz yerli yönetim ve personelle faaliyet gösterecek. Bauhaus Türkiye'nin Ankara'da, Cepa AVM ve Etlik Forum AVM'de şubeleri bulunuyor.12 May 2015

• Bauhaus Yenimahalle (Mehmet Akif Ersoy Bağdat Caddesi Podium AVM, D:60/A, 06370 Yenimahalle)

• Ankara Söğütözü (Cepa Alışveriş Merkezi, Mustafa Kemal Mahallesi, 2123. Cadde, No. 2/2, 06520 Söğütözü)

• Ankara Etlik (Forum Alışveriş Merkezi, Yozgat Bulvarı No:99 Ovacık Mevki Etlik-Keçiören)