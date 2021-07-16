Bauhaus Ankara’da Nerelerde Var? Ankara Bauhaus Hangi Avm'lerde Var? Ankara'daki En Büyük Bauhaus Nerede?
Yapı marketleri arasında güvenilir bir konuma sahip olan Bauhaus, başkentlilerin de sıklıkla uğrak yeri oluyor. Başkentlilere farklı noktalarda hizmet veren Bauhaus, merkezi konumu ile de sıkça müşteri alıyor. Peki, Bauhaus Ankara’da nerelerde var? Ankara Bauhaus hangi Avm'lerde var? Ankara'daki en büyük Bauhaus nerede? İşte, konuyla ilgili tüm detaylar…
Atölye, ev veya bahçe her türlü yapı için çeşitli ürünlerin satışına sunan Bauhaus, 25 yıldır dünya çapında hizmet veriyor. İlk olarak 1960 yılında Almanya’nın Mannheim şehrinde hizmete açılan Bauhaus, kısa süre içerisinde merkez sayısını artırarak Avrupa’nın en çok tercih edilen yapı marketleri içerisine giriyor. Türkiye pazarına ise 1996 yılında giren Bauhaus, önce İstanbul, ardından ise ilk Ankara şubesini açıyor. Şimdi Türkiye’nin pek çok noktasında mağazası bulunan Bauhaus, başkentlilerin de ilk tercihlerinden biri olmayı başarıyor.
Bauhaus Ankara’da Nerelerde Var?
Geniş alanlar üzerine kurulu olan Bauhaus mağazaları, alışverişi kolaylaştırması ve ürün çeşitliliği yelpazesi nedeniyle başkentliler tarafından sıklıkla tercih ediyor. Başkentin üç farklı noktasında alışveriş severleri karşılaşan Bauhaus, kolay ulaşılabilmesi için şubelerini seçerken merkezi noktaları seçiyor. Peki, Bauhaus Ankara’da nerelerde var? İşte, Ankara Bauhaus mağazaları ve adresleri:
• Bauhaus Yenimahalle şubesi yüzde yüz yerli yönetim ve personelle faaliyet gösterecek. Bauhaus Türkiye'nin Ankara'da, Cepa AVM ve Etlik Forum AVM'de şubeleri bulunuyor.12 May 2015
• Bauhaus Yenimahalle (Mehmet Akif Ersoy Bağdat Caddesi Podium AVM, D:60/A, 06370 Yenimahalle)
• Ankara Söğütözü (Cepa Alışveriş Merkezi, Mustafa Kemal Mahallesi, 2123. Cadde, No. 2/2, 06520 Söğütözü)
• Ankara Etlik (Forum Alışveriş Merkezi, Yozgat Bulvarı No:99 Ovacık Mevki Etlik-Keçiören)
16 Tem 2021 - 13:08 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.