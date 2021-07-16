- 16 Tem 2021 - 13:08 G: 16 Tem 2021 - 13:13

Bauhaus Ankara’da Nerelerde Var? Ankara Bauhaus Hangi Avm'lerde Var? Ankara'daki En Büyük Bauhaus Nerede?

Yapı marketleri arasında güvenilir bir konuma sahip olan Bauhaus, başkentlilerin de sıklıkla uğrak yeri oluyor. Başkentlilere farklı noktalarda hizmet veren Bauhaus, merkezi konumu ile de sıkça müşteri alıyor. Peki, Bauhaus Ankara’da nerelerde var? Ankara Bauhaus hangi Avm'lerde var? Ankara'daki en büyük Bauhaus nerede? İşte, konuyla ilgili tüm detaylar…

Atölye, ev veya bahçe her türlü yapı için çeşitli ürünlerin satışına sunan Bauhaus, 25 yıldır dünya çapında hizmet veriyor. İlk olarak 1960 yılında Almanya’nın Mannheim şehrinde hizmete açılan Bauhaus, kısa süre içerisinde merkez sayısını artırarak Avrupa’nın en çok tercih edilen yapı marketleri içerisine giriyor. Türkiye pazarına ise 1996 yılında giren Bauhaus, önce İstanbul, ardından ise ilk Ankara şubesini açıyor. Şimdi Türkiye’nin pek çok noktasında mağazası bulunan Bauhaus, başkentlilerin de ilk tercihlerinden biri olmayı başarıyor.

Bauhaus Ankara’da Nerelerde Var?

Geniş alanlar üzerine kurulu olan Bauhaus mağazaları, alışverişi kolaylaştırması ve ürün çeşitliliği yelpazesi nedeniyle başkentliler tarafından sıklıkla tercih ediyor. Başkentin üç farklı noktasında alışveriş severleri karşılaşan Bauhaus, kolay ulaşılabilmesi için şubelerini seçerken merkezi noktaları seçiyor. Peki, Bauhaus Ankara’da nerelerde var? İşte, Ankara Bauhaus mağazaları ve adresleri:
• Bauhaus Yenimahalle şubesi yüzde yüz yerli yönetim ve personelle faaliyet gösterecek. Bauhaus Türkiye'nin Ankara'da, Cepa AVM ve Etlik Forum AVM'de şubeleri bulunuyor.12 May 2015
• Bauhaus Yenimahalle (Mehmet Akif Ersoy Bağdat Caddesi Podium AVM, D:60/A, 06370 Yenimahalle)
• Ankara Söğütözü (Cepa Alışveriş Merkezi, Mustafa Kemal Mahallesi, 2123. Cadde, No. 2/2, 06520 Söğütözü)
• Ankara Etlik (Forum Alışveriş Merkezi, Yozgat Bulvarı No:99 Ovacık Mevki Etlik-Keçiören)

16 Tem 2021 - 13:08 - Yaşam

# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Lezzet Ankara Nasıl Üye Olunur? Restoran Kaydı Nasıl Yapılır? Nasıl Sipariş Verilir? mask
Lezzet Ankara Nasıl Üye Olunur? Restoran Kaydı Nasıl Yapılır? Nasıl Sipariş Verilir?
Ankara'da Check Up Nerede Yapılır? Ücretsiz Check Up Nerede Yapılır? Devlet Hastanesi Check Up Yapılıyor Mu? mask
Ankara'da Check Up Nerede Yapılır? Ücretsiz Check Up Nerede Yapılır? Devlet Hastanesi Check Up Yapılıyor Mu?
Ankara'da İkea Mağazaları Nerede Var? IKEA Hangi Avm'lerde Var? Nata Vega'da Hangi Markalar Var? mask
Ankara'da İkea Mağazaları Nerede Var? IKEA Hangi Avm'lerde Var? Nata Vega'da Hangi Markalar Var?
Ankara'da Koçtaş Nerede Var? Ankara Koçtaş Hangi Avm'lerde Var? Ankara'daki En Büyük Koçtaş Nerede? mask
Ankara'da Koçtaş Nerede Var? Ankara Koçtaş Hangi Avm'lerde Var? Ankara'daki En Büyük Koçtaş Nerede?
Ankara Çukurambar Sosyete Pazarı Hangi Günler? Ankara Nişantaşı Pazarı Hangi Günler Var? mask
Ankara Çukurambar Sosyete Pazarı Hangi Günler? Ankara Nişantaşı Pazarı Hangi Günler Var?
Gerçek İstanbul Sosyete Pazarı Nerede, Nasıl Gidilir? İstanbul Sosyete Pazarı Hangi Günler Açık? mask
Gerçek İstanbul Sosyete Pazarı Nerede, Nasıl Gidilir? İstanbul Sosyete Pazarı Hangi Günler Açık?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 16 Temmuz 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 16 Temmuz 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
16 Temmuz 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
16 Temmuz 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Ankara'da Nusret Var Mı? Nusr-Et Steakhouse Ankara Nerede, Nasıl Gidilir? Nusret’te Burger Ne Kadar? mask
Ankara'da Nusret Var Mı? Nusr-Et Steakhouse Ankara Nerede, Nasıl Gidilir? Nusret’te Burger Ne Kadar?
Ankara Milli Kütüphane Nerede, Nasıl Gidilir? Milli Kütüphane Ücretli Mi? Milli Kütüphaneye Üye Olmak İçin Neler Gerekli? mask
Ankara Milli Kütüphane Nerede, Nasıl Gidilir? Milli Kütüphane Ücretli Mi? Milli Kütüphaneye Üye Olmak İçin Neler Gerekli?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Lezzet Ankara Nasıl Üye Olunur? Restoran Kaydı Nasıl Yapılır? Nasıl Sipariş Verilir? mask
Lezzet Ankara Nasıl Üye Olunur? Restoran Kaydı Nasıl Yapılır? Nasıl Sipariş Verilir?
Ankara'da Check Up Nerede Yapılır? Ücretsiz Check Up Nerede Yapılır? Devlet Hastanesi Check Up Yapılıyor Mu? mask
Ankara'da Check Up Nerede Yapılır? Ücretsiz Check Up Nerede Yapılır? Devlet Hastanesi Check Up Yapılıyor Mu?
Bauhaus Ankara’da Nerelerde Var? Ankara Bauhaus Hangi Avm'lerde Var? Ankara'daki En Büyük Bauhaus Nerede? mask
Bauhaus Ankara’da Nerelerde Var? Ankara Bauhaus Hangi Avm'lerde Var? Ankara'daki En Büyük Bauhaus Nerede?
Camdaki Kız Dizsinde Hayri Belli Olunca İpler Koptu! O İsmi Diziden Apar Topar Çıkardılar! Ölüm Senaryosu Bile Yazıldı, Neler Oluyor? mask
Camdaki Kız Dizsinde Hayri Belli Olunca İpler Koptu! O İsmi Diziden Apar Topar Çıkardılar! Ölüm Senaryosu Bile Yazıldı, Neler Oluyor?
Ankara'da İkea Mağazaları Nerede Var? IKEA Hangi Avm'lerde Var? Nata Vega'da Hangi Markalar Var? mask
Ankara'da İkea Mağazaları Nerede Var? IKEA Hangi Avm'lerde Var? Nata Vega'da Hangi Markalar Var?
Ankara'da Koçtaş Nerede Var? Ankara Koçtaş Hangi Avm'lerde Var? Ankara'daki En Büyük Koçtaş Nerede? mask
Ankara'da Koçtaş Nerede Var? Ankara Koçtaş Hangi Avm'lerde Var? Ankara'daki En Büyük Koçtaş Nerede?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status