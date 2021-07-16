Ankara'da Zenginler Nereye Gider? Ankara Sosyete Mekanları Neresi? Ankara Sosyetesi Kimler?

Diğer illerden farklı olarak Ankara’da sosyete yaşamının her zaman siyasilerin gölgesinde kaldığı düşünülüyor. Ancak, gölgede kalan sosyete yaşamı, Ankara’nın sosyete sınıfının daha çok merak edilmesine neden oluyor.

Düveroğlu Kebap Salonu

Adres: Mutlukent Mahallesi, 2432. Cadde & 1924 Sk. 117-119-121, 06810 Ümitköy/Çankaya/Ankara

Saatler: Açık ⋅ Kapanış saati: 20:30

BigChefs

Bulunduğu yer: Hilmi Barlas City Park Yaşam Mer.

Adres: Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi Dora Park A Blok No: 1-2, 06810 Çankaya

Uludağ Et Lokantası Çayyolu Şubesi

Adres: Çayyolu, Alacaatlı Cd No:3, 06810 Çankaya/Ankara

Günaydın Kebap & Steakhouse ÇayyoluAdres: Çayyolu, Dora Park Villaları, Ahmet Taner Kışlalı Mah. Alacaatlı Cad, 2852. Sk., 06810

Fevzi Hoca Balık Köfte

Adres: Çayyolu, 2679. Sk. No:4, 06810 Çankaya/Ankara

Behzat Çayyolu

Adres: Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı, Park Cd., 06810 Çankaya/Ankara

Tavacı Recep Usta Ümitköy - Ankara

Adres: Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi Alaca Atlı Caddesi Barlas City D J Blok No:1, 06810 Çankaya

Kolyoz Balık Restaurant

Adres: Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı, 2818. Cd. No:9, 06810 Yenimahalle/Ankara

Ankarada Zenginler Nereye Gider?



Ankara’da siyasiler ve iş insanları genellikle zengin sınıfı oluşturan kişiler olarak öne çıkıyor. Yaşadıkları hayat ile pek çok kişinin gündeminde olan bu kişiler, “Ankarada zenginler nereye gider?” sorusunun sıklıkla sorulmasına neden oluyor. Ankara’da zenginler sıklıkla yaşadıkları muhitler etrafındaki mekanlara gidiyor. İşte, Ankara’nın en zengin muhitleri:

• Batıkent

• Çayyolu

• Çukurambar

• Golfkent

• Gölbaşı

• İncek

• Oran

• Söğütözü

• Yaşamkent