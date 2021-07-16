Ankara'da Zenginler Nereye Gider? Ankara Sosyete Mekanları Neresi? Ankara Sosyetesi Kimler?
Magazin basının haber değeri açısından çok önemli gördüğü sosyete yaşamı, yaşadıkları hayatlar ile de kendilerini her zaman merak ettiriyorlar. Peki, Ankara'da zenginler nereye gider? Ankara sosyete mekanları neresi? Ankara sosyetesi kimler? İşte, detaylar…
Diğer illerden farklı olarak Ankara’da sosyete yaşamının her zaman siyasilerin gölgesinde kaldığı düşünülüyor. Ancak, gölgede kalan sosyete yaşamı, Ankara’nın sosyete sınıfının daha çok merak edilmesine neden oluyor.
Düveroğlu Kebap Salonu
Adres: Mutlukent Mahallesi, 2432. Cadde & 1924 Sk. 117-119-121, 06810 Ümitköy/Çankaya/Ankara
Saatler: Açık ⋅ Kapanış saati: 20:30
BigChefs
Bulunduğu yer: Hilmi Barlas City Park Yaşam Mer.
Adres: Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi Dora Park A Blok No: 1-2, 06810 Çankaya
Uludağ Et Lokantası Çayyolu Şubesi
Adres: Çayyolu, Alacaatlı Cd No:3, 06810 Çankaya/Ankara
Günaydın Kebap & Steakhouse ÇayyoluAdres: Çayyolu, Dora Park Villaları, Ahmet Taner Kışlalı Mah. Alacaatlı Cad, 2852. Sk., 06810
Fevzi Hoca Balık Köfte
Adres: Çayyolu, 2679. Sk. No:4, 06810 Çankaya/Ankara
Behzat Çayyolu
Adres: Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı, Park Cd., 06810 Çankaya/Ankara
Tavacı Recep Usta Ümitköy - Ankara
Adres: Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi Alaca Atlı Caddesi Barlas City D J Blok No:1, 06810 Çankaya
Kolyoz Balık Restaurant
Adres: Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı, 2818. Cd. No:9, 06810 Yenimahalle/Ankara
Ankarada Zenginler Nereye Gider?
Ankara’da siyasiler ve iş insanları genellikle zengin sınıfı oluşturan kişiler olarak öne çıkıyor. Yaşadıkları hayat ile pek çok kişinin gündeminde olan bu kişiler, “Ankarada zenginler nereye gider?” sorusunun sıklıkla sorulmasına neden oluyor. Ankara’da zenginler sıklıkla yaşadıkları muhitler etrafındaki mekanlara gidiyor. İşte, Ankara’nın en zengin muhitleri:
• Batıkent
• Çayyolu
• Çukurambar
• Golfkent
• Gölbaşı
• İncek
• Oran
• Söğütözü
• Yaşamkent
16 Tem 2021 - 15:05 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.