- 16 Tem 2021 - 15:25 G: 16 Tem 2021 - 15:36

Ankara'da Sevgiliyle Kalınacak Oteller Hangisi? En İyi 10 Ankara Romantik Oteller

Şehir içinde kısa bir tatil ve romantik birkaç gün için Ankara, sakinlerine pek çok seçenek sunuyor. Peki, Ankara'da sevgiliyle kalınacak oteller hangisi? İşte en iyi 10 Ankara romantik oteller…

Yıldönümleri, kutlamalar veya sadece baş başa kalmak isteyen çiftler, dönem dönem romantik otel arayışına giriyor. Başkent Ankara’da yaşayanlar ise bu konuda diğer şehirlerde ikamet edenlere göre daha çok şanslı oluyor. Çünkü Ankara manzarasından iç mekan konseptine kadar romantik olan otellerini şehrin pek çok noktasında bulunduruyor.

Ankara'da Sevgiliyle Kalınacak Oteller Hangisi?

Hafta sonu kaçamakları için pek çok seçenek sunan Ankara, “Ankara’da sevgiliyle kalınacak oteller hangisi?” sorusuna yanıt arıyor. Ankara otellerinin pek çoğu tüm Türkiye’de olduğu gibi evlilik cüzdanı istiyor. Bu zorunluluktan kaçmak isteyen çiftlerin daha yüksek yıldızlı otelleri tercih etmesi gerekiyor. Özellikle dünyanın pek çok noktasında hizmet veren otellerin tercih edilmesi bu sorunu ortadan kaldırıyor. Ankaralıların sevgilileri ile sıklıkla gitmeyi tercih ettiği oteller arasında ise başı Demonti Otel çekiyor.

16 Tem 2021 - 15:25 - Yaşam

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Romantik Ankaralı - Listeyi hangi veriye dayanarak yaptınız merak ettim. Bir de koymuş olduğunuz çalışma masalı ve laptop içeren oda fotoğrafı çok romantik olmuş gerçekten.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Temmuz 16:10

Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
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