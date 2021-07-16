Ankara'da Sevgiliyle Kalınacak Oteller Hangisi? En İyi 10 Ankara Romantik Oteller

Yıldönümleri, kutlamalar veya sadece baş başa kalmak isteyen çiftler, dönem dönem romantik otel arayışına giriyor. Başkent Ankara’da yaşayanlar ise bu konuda diğer şehirlerde ikamet edenlere göre daha çok şanslı oluyor. Çünkü Ankara manzarasından iç mekan konseptine kadar romantik olan otellerini şehrin pek çok noktasında bulunduruyor.

Ankara'da Sevgiliyle Kalınacak Oteller Hangisi?



Hafta sonu kaçamakları için pek çok seçenek sunan Ankara, “Ankara’da sevgiliyle kalınacak oteller hangisi?” sorusuna yanıt arıyor. Ankara otellerinin pek çoğu tüm Türkiye’de olduğu gibi evlilik cüzdanı istiyor. Bu zorunluluktan kaçmak isteyen çiftlerin daha yüksek yıldızlı otelleri tercih etmesi gerekiyor. Özellikle dünyanın pek çok noktasında hizmet veren otellerin tercih edilmesi bu sorunu ortadan kaldırıyor. Ankaralıların sevgilileri ile sıklıkla gitmeyi tercih ettiği oteller arasında ise başı Demonti Otel çekiyor.