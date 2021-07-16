- 16 Tem 2021 - 15:27 G: 16 Tem 2021 - 15:51

Mehmet Ali Erbil’den Şok Hamle! İbo Show’a Rakip Olacaktı, Karar Değiştirdi! Şafak Sezer’le Resmen El Sıkıştı, Artık Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak! Neler Oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mehmet Ali Erbil’den şok hamle geldi. Çarkıfelek yarışmasıyla İbo Show’a rakip olacağı konuşulan Mehmet Ali Erbil, karar değiştirdi. Şafak Sezer’le resmen el sıkışan başarılı sunucu, artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının mesajını verdi. Peki, şimdi neler oluyor?

Haberin ortaya çıkmasıyla takipçiler, ünlü oyuncu Şafak Sezer’in hesabını da mesaj yağmuruna tuttular. Resmen şok olan hayranlar, adeta çılgına döndü. Yeni bir sinema filminin kokusunu aldıklarını belirten takipçiler, ilginç yorumlarda bulundular. En çok merak edilen ve konuşulan konular arasında yer alan Mehmet Ali Erbil ve Şafak Sezer’in ne türde bir sinema filmi oynayacakları merak konusu oldu.

Filmin adının çok sorulması üzerine açıklamalarda bulunan Şafak Sezer ve Mehmet Ali Erbil, Kolpaçino serisinin devam edeceğinin bilgisini verdi. Kolpaçino sinema filmi büyük beğeniler alarak, oyuncuların hayranları tarafından da çok beğenilmişti. Serinin devam etmesine çok sevinen hayran kitlesi ise, “Kolpaçino Geri Dönüyor” diyerek mesajlarını ilettiler. Yapılan açıklamalarla birlikte Kolpaçino yeni sinema filminde oyuncu kadrosuna dâhil olacak diğer sürpriz bir isim ise, Mehmet Ali Erbil’in kızı oldu.

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16 Tem 2021 - 15:27 Ankara- Yaşam

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