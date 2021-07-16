Şeyma Subaşı’ndan Servet Şov! “Dolandırıcı” Denilen Meodo’yla Barışınca İpler Koptu, Parmakları Doldurdu! Tektaş Değil Ama Bu Yüzükler Tam Tamına…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı’ndan servet şov! Kısa bir süre önce barışmış olduğu sevgilisi Meodo’yla gündeme gelen Şeyma Subaşı, parmaklarını resmen yüzükle doldurdu! Tektaş değil ama bu yüzükler resmen dudak uçuklatacak cinsten! Peki, Şeyma Subaşı’nın bu yüzükleri ne kadar?
Kısa bir süre önce Şeyma Subaşı sadece 20 gün içerisinde; düğün, hamilelik, ilişkiyi bitirme, bebek düşmesi ve yeniden barışma konularıyla gündeme gelmişti. Şeyma Subaşı sosyal medya hesabı üzerinden, kızı Melisa ile bir paylaşım yaparak; “Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok. Kızım benim güneş ışığım ve kahramanım. O yanımda olduğu için şanslıyım. Her şeyin bir sebebi vardır. Biz iyiyiz” sözlerini dile getirmişti.
Dikkatleri üzerine çeken Şeyma Subaşı’nın ayrılık sebebi olarak birçok iddia gündeme gelmişti. Bunun başında ise Meedo’nun dolandırıcı olduğu ve Şeyma Subaşı’na aldığı her şeyin sahte çıktığı yönünde olmuştu. Şeyma Subaşı kısa bir süre önce tüm bu iddialara rest çekerek; Meedo ile birlikte oldukları tüm fotoğrafları yeniden yayınladı ve eğlence dolu hayata giriş yaptı. Peki, Subaşı nasıl bir paylaşım yaptı?
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16 Tem 2021 - 15:55 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.