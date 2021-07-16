Kırmızı Oda Dizisinin Oyuncusundan Şok Sözler! Resmen Her Şeyi İfşaladı, Görenler Titredi! Meğer Kırmızı Oda Dizisi Onun İçin…

Sevilerek takip edilen başarılı dizilerden biri olan Kırmızı Oda dizisi dengelerinde değişmesine neden oluyordu. Birbirinden farklı hikayeleri ele alan başarılı dizide Hüseyin rolüne hayat veren Erarslan; aslında kekeme olmadığına değindi.

Başarılı oyuncuya yöneltilen; “Oynadığınız rolün ruhunu yaşatıyorsunuz izleyiciye. Nasıl oluyor da bu kadar sahici oynayabiliyorsunuz?” sorusuna ise tüm sırları ifşa ederek bir açıklamada bulunan Baran Can Erarslan milyonları şok içerisinde bıraktı. Peki, Baran Can neler dedi?



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