- 16 Tem 2021 - 16:39 G: 16 Tem 2021 - 16:57

Kırmızı Oda Dizisinin Oyuncusundan Şok Sözler! Resmen Her Şeyi İfşaladı, Görenler Titredi! Meğer Kırmızı Oda Dizisi Onun İçin…

TV8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kırmızı Oda dizisi kısa bir süre önce final yaparak ekranlara vedasını duyurmuştu. Kırmızı Oda dizisinde Hüseyin karakterine hayat veren Baran Can Erarslan, dizi hakkında şok sözlere yer verdi. Görenlerin titreten açıklamalar yapan başarılı oyuncu Kırmızı Oda dizisinin kendisi için…

Sevilerek takip edilen başarılı dizilerden biri olan Kırmızı Oda dizisi dengelerinde değişmesine neden oluyordu. Birbirinden farklı hikayeleri ele alan başarılı dizide Hüseyin rolüne hayat veren Erarslan; aslında kekeme olmadığına değindi.

Başarılı oyuncuya yöneltilen; “Oynadığınız rolün ruhunu yaşatıyorsunuz izleyiciye. Nasıl oluyor da bu kadar sahici oynayabiliyorsunuz?” sorusuna ise tüm sırları ifşa ederek bir açıklamada bulunan Baran Can Erarslan milyonları şok içerisinde bıraktı. Peki, Baran Can neler dedi?

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16 Tem 2021 - 16:39 Ankara- Yaşam

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