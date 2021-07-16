Masterchef’te Olay Çıkardı, Somer Şef Acımadı! Güvenliği ve Şoförleri Birbirine Kattı! “Eline Ne Geçti?” Masterchef’i Ayağa Kaldırdı! Eski Sevgili Krizi…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü büyük bir ilgiyle izlemeye devam ediyor. Dün akşam ekranlara gelen son bölümde ise bir yarışmacının kriz çıkarması sosyal medyayı resmen salladı.

Tahsin isimli bir yarışmacı, üçlü düellolar için şeflerin karşısına çıktı. Sevilerek takip edilen başarılı yarışmada yer alan Tahsin’e ilk şok ise Somer Şeften geldi. “Nasılsın Tahsin, ortalığı ayağa kaldırmışsın! Şoförleri ve güvenlikleri sorguya çektirmişsin. Nasılsın iyi misin? Lojistik, kanal ayağa kalkmış. Dışarda 30 – 40 araba var. Hepsini aramışlar. Hepsi de “Biz vurmadık” demiş. Ne oldu Tahsin?” sözlerini dile getirdi. Tahsin ise…



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