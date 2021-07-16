Masterchef’te Olay Çıkardı, Somer Şef Acımadı! Güvenliği ve Şoförleri Birbirine Kattı! “Eline Ne Geçti?” Masterchef’i Ayağa Kaldırdı! Eski Sevgili Krizi…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te olay yaşandı. Somer Şef ise acımadı, öyle şeyler dedi ki… Güvenliği ve şoförleri birbirine kadar yarışmacı, Somer Şefin “Eline ne geçti de bakalım?” sözlerini duymasına neden oldu. Masterchef stüdyosunu ayağa kaldıran isim, eski sevgilisini anmadan geçemedi.
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü büyük bir ilgiyle izlemeye devam ediyor. Dün akşam ekranlara gelen son bölümde ise bir yarışmacının kriz çıkarması sosyal medyayı resmen salladı.
Tahsin isimli bir yarışmacı, üçlü düellolar için şeflerin karşısına çıktı. Sevilerek takip edilen başarılı yarışmada yer alan Tahsin’e ilk şok ise Somer Şeften geldi. “Nasılsın Tahsin, ortalığı ayağa kaldırmışsın! Şoförleri ve güvenlikleri sorguya çektirmişsin. Nasılsın iyi misin? Lojistik, kanal ayağa kalkmış. Dışarda 30 – 40 araba var. Hepsini aramışlar. Hepsi de “Biz vurmadık” demiş. Ne oldu Tahsin?” sözlerini dile getirdi. Tahsin ise…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.