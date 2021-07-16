Ahu Tuğba Kızıyla Şok Etkisi Yarattı! Hem Ayırt Edemiyor, Hem de Tanınmıyor! Görenler Hayretler İçerisinde Kaldı! Neler Oluyor?
Çok sayıda Yeşilçam filmin de başrol oynayan ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde kızının fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşarak kızının imajını çok beğendiğini söyledi. Anne kızın büyük benzerliği karşısında herkes şok oldu. Fotoğrafların altına yorumlar yapan sosyal medya takipçileri hayretler içerisinde kaldıklarını belirttiler.
Uzun yıllar Yeşilçam filmlerinde oyunculuk yapan Ahu Tuğba; büyüyen genç kızı Anjelik’in fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak, kızının tarzını çok beğendiğini söyledi. Belirli aralıklarla kızının fotoğraflarını paylaşan Ahu Tuğba, altına ilk yorumu yaparak, her seferinde kızının imaj ve stilini beğenip onayladığını anlatan mesajlar yazınca sosyal medya karıştı!
Ahu Tuğba’nın sosyal medya takipçileri Anjelik’in fotoğraflarını gördüklerinde şaşkınlıklarını gizleyemediler. Anjelika’nın Ahu Tuğba’ ya tıpatıp benzerliğinden dolayı, takipçilerin birçoğu hayretler içerisinde kaldı. Anjelik, Florida’da üniversite eğitimini tamamlamış Siyaset ve İletişim bölümlerini bitirmiştir. Şuan ise, Polislik mesleğini yapıyor. Anjelik’in mesleğini duyanlarda şaşkınlıklarını gizleyemediler. Annesi gibi oyunculuk mesleğini yapmayı tercih etmemesi, ayrı bir merak konusu oldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.