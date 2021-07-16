Ahu Tuğba Kızıyla Şok Etkisi Yarattı! Hem Ayırt Edemiyor, Hem de Tanınmıyor! Görenler Hayretler İçerisinde Kaldı! Neler Oluyor?

Uzun yıllar Yeşilçam filmlerinde oyunculuk yapan Ahu Tuğba; büyüyen genç kızı Anjelik’in fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak, kızının tarzını çok beğendiğini söyledi. Belirli aralıklarla kızının fotoğraflarını paylaşan Ahu Tuğba, altına ilk yorumu yaparak, her seferinde kızının imaj ve stilini beğenip onayladığını anlatan mesajlar yazınca sosyal medya karıştı!

Ahu Tuğba’nın sosyal medya takipçileri Anjelik’in fotoğraflarını gördüklerinde şaşkınlıklarını gizleyemediler. Anjelika’nın Ahu Tuğba’ ya tıpatıp benzerliğinden dolayı, takipçilerin birçoğu hayretler içerisinde kaldı. Anjelik, Florida’da üniversite eğitimini tamamlamış Siyaset ve İletişim bölümlerini bitirmiştir. Şuan ise, Polislik mesleğini yapıyor. Anjelik’in mesleğini duyanlarda şaşkınlıklarını gizleyemediler. Annesi gibi oyunculuk mesleğini yapmayı tercih etmemesi, ayrı bir merak konusu oldu.



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