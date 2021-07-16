Kırmızı Oda Dizisinde Aslı Enver Rüzgarı! Doktor Hanım Gidiyor, Beyza Hanım Geliyor! Yeni Senaryo İfşa Edildi! Eller Kollar Zangır Zangır!
TV8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kırmızı Oda dizisinde Aslı Enver rüzgarı! Uzun bir süredir ekranlarda olmayan başarılı oyuncunun Kırmızı Oda dizisiyle yeniden ekranlara geleceği resmen açıklandı. Doktor Hanım’ın yanında Beyza Hanım olarak çalışacak Aslı Enver yeni karakteriyle şok içerisinde bıraktı. Yeni senaryonun ifşalandığı iddia edilen başarılı dizinin görenleri şok içerisinde bıraktı.
Ekranlara geldiği ilk günden beri birbirinden farklı hikayelere değinmiş olan başarılı dizi reyting rekorları kırmıştı. Dikkatleri üzerine çeken başarılı dizinin son bölümünde ise Masumlar apartmanı dizisinde yer alan Gülben karakteri diziye girmişti. Kırmızı Oda dizisinde Masumlar Apartmanı dizisi rüzgarları esecekken bir isimde giriş yaptı!
Boncuk, Alya, Kumru, Delikanlı Sadi, Meliha, Piraye gibi birbirinden unutulmaz hikayeleri içerisinde barındıran diziden doktorlarda tek tek çıkmıştı. Doktor olarak sadece Doktor Manolya’nın kalması hayranlarını şok içerisinde bırakırken; yeni doktorların kim olacağı ise büyük bir merak konusu olmuştu. Peki, Aslı Enver ve Kırmızı Oda dizisi nasıl bir araya geldi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.