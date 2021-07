Survivor All Star Kadrosu Açığa Çıktı! O İsim Yeniden Kadroda, Hayranları Çıldırdı! Yargı Çekici Yeniden Ellerinde! Bu Kez Şampiyon Olmaya Geliyor…

Acun Medya tarafından büyük emeklerle ekranlara gelmeye devam edecek. Survivor yarışmasında “Yargı çekici” vurgusunda bulunan Batuhan’ın yarışmada bulunacağı resmen açıklandı. Bunun üzerine “Yargı çekici yeniden elinde, bu kez şampiyon olacak” yorumlarında bulundular.

Acun Ilıcalı ise Survivor yarışması devam ederken; Survivor Panorama programında; “Son 3 yıldan bir All Star düşünüyoruz. Ağırlık son dönem olacak. Seyircimize sorduğumuz zamanki yüzde All Star'ı istiyor. Bizim şu anda hani banko isim olarak aklımıza gelen Anıl Berk, Sercan, Berkan bir de Ogeday. Kızlardan ise Evrim, Elif, Seda ve Sude. Bizim şu anda tabii teklif götüreceklerimiz bunlar. Biraz erken belirlememiz lazım ki arkadaşlar kampa girsin. All Star Ünlüler ve All Star Gönüllüler olacak” sözlerini dile getirmişti. Peki, hangi isim yeniden kadroda?



