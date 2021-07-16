Survivor All Star Kadrosu Açığa Çıktı! O İsim Yeniden Kadroda, Hayranları Çıldırdı! Yargı Çekici Yeniden Ellerinde! Bu Kez Şampiyon Olmaya Geliyor…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’un 2022 yılında All Star olacağı Acun Ilıcalı tarafından resmen açıklanmıştı. Sevilerek takip edilen yarışmanın her bölümü büyük bir ilgiyle takip ediliyorken; bir isimin ise yeniden Survivor’da olacağı açıklandı. Birbirinden başarılı isimlerin yer alacağı Survivor All Star’da kimlerin olacağı ise büyük merak konusu oldu.
Acun Medya tarafından büyük emeklerle ekranlara gelmeye devam edecek. Survivor yarışmasında “Yargı çekici” vurgusunda bulunan Batuhan’ın yarışmada bulunacağı resmen açıklandı. Bunun üzerine “Yargı çekici yeniden elinde, bu kez şampiyon olacak” yorumlarında bulundular.
Acun Ilıcalı ise Survivor yarışması devam ederken; Survivor Panorama programında; “Son 3 yıldan bir All Star düşünüyoruz. Ağırlık son dönem olacak. Seyircimize sorduğumuz zamanki yüzde All Star'ı istiyor. Bizim şu anda hani banko isim olarak aklımıza gelen Anıl Berk, Sercan, Berkan bir de Ogeday. Kızlardan ise Evrim, Elif, Seda ve Sude. Bizim şu anda tabii teklif götüreceklerimiz bunlar. Biraz erken belirlememiz lazım ki arkadaşlar kampa girsin. All Star Ünlüler ve All Star Gönüllüler olacak” sözlerini dile getirmişti. Peki, hangi isim yeniden kadroda?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.