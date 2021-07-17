- 17 Tem 2021 - 00:01

ASKİ Ankara Su Kesintileri: 17 Temmuz 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Ankara’da yapılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ortaya çıkan su kesintileri devam ediyor. Başkentlilerin öncelikli gündemi haline gelen bu su kesintileri, pek çok soruyu da beraberinde getiriyor. Peki, 17 Temmuz Ankara’nın hangi mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? 17 Temmuz Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…

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Ankara’nın su sağlayıcılığını üstlenen Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi, kısa adıyla ASKİ, su depo ve boru hatlarında düzenli olarak gerçekleştirdiği bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Bakım ve onarım çalışmaları esnasında güvenlik gerekçesiyle su kesintisi uygulamasına giden ASKİ, çalışmalarını kısa sürede çözüme kavuşturmak için 24 saat çalışan ekipler oluşturuyor. Su kesintilerinden etkilenecek bölgeyi minimumda tutmaya özen gösteren ASKİ, kesintileri sadece çalışmanın olduğu hattan etkilenen bölgelerde uyguluyor. Ortaya çıkan su kesintileri başkentlilerin akıllarına pek çok soruyu getiriyor.

ASKİ 17 Temmuz Ankara’nın Hangi Mahallelerinde Su Kesintisi Yaşanacak?

Planlı ve plansız su kesintilerinin tamamını Ankaralılarla resmi web sitesi üzerinden paylaşan ASKİ, detaylı bir duyuru içeriği yayınlıyor. ASKİ’nin resmi web sitesine göre; 17 Temmuz 2021 Cumartesi günü Ankara’nın iki farklı ilçesinde su kesintisi gerçekleştirilmesi planlanıyor. Cumartesi günü Ankara’da gerçekleşecek olan su kesintisinden Çamlıdere ve Sincan ilçelerinin etkilenmesi bekleniyor.

Ankara Çamlıdere ilçesinde yaşanacak olan su kesintisinden Kayabaşı ve Yayla mahallerinin etkilenmesi beklenirken; Sincan ilçesinde gerçekleştirilecek olan su kesintisinden ise Yenihisar, Alagöz, Beyobası, Alcı, Malıköy ve Ördek mahallerinin etki altında kalması planlanıyor. Öte yandan Çamlıdere ilçesinde yapılacak olan su kesintisi şebeke hattı arızasından kaynaklanırken, Sincan ilçesinde gerçekleştirilecek olan su kesintisi aşırı kuraklıktan kaynaklı olarak uygulanıyor.

17 Tem 2021 - 00:01 - Yaşam

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