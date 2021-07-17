17 Temmuz 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 17 Temmuz 2021 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Ankara’nın enerji sağlayıcılığı ve bakımı ile ilgilenen EDAŞ, bir süredir şehrin elektrik alt yapısını elden geçiriyor. Gerçekleştirdiği bakım ve iyileştirme çalışmaları esnasında ortaya planlı elektrik kesintileri çıkaran EDAŞ, bu kesintileri güvenlik sebebiyle uyguluyor. Her gün Ankara’nın farklı bir semtinde alt yapı yenilemesi yapan EDAŞ, elektrik kesintilerinin verdiği hasarı asgari düzeye indirmek için kesintileri sadece elektrik hattından etkilenen bölge ile sınırlıyor. Öte yandan ortaya çıkan elektrik kesintileri için endişelenen başkentliler ise, kesintilerden etkilenip etkilenmeyeceğini merak ediyor.

17 Temmuz Ankara’nın Hangi İlçelerinde Elektrik Kesintisi Yaşanacak?



EDAŞ planlı olarak gerçekleştirdiği bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle uyguladığı elektrik kesintilerini resmi web sitesinden duyuruyor. Başkentlilerle detaylı bir kesintisi listesi paylaşan EDAŞ, Başkent 186 isimli mobil uygulamasını ve SMS bilgi sistemini de Ankaralıların hizmetine sunuyor. Öte yandan EDAŞ’ın resmi duyuru kanallarına göre; 17 Temmuz 2021 Cumartesi günü Ankara’nın 12 ilçesinde elektrik kesintisinin uygulanması planlanıyor.



Cumartesi günü Ankara’da gerçekleşecek olan elektrik kesintisinden; Akyurt, Altındağ, Ayaş, Çankaya, Çubuk, Etimesgut, Güdül, Kahramankazan, Keçiören, Mamak, Polatlı ve Yenimahalle ilçelerinin belirli kesimlerinin etkilenmesi bekleniyor. Elektrik kesintisinin yaşanacağı ilçelerde kesintilerin etkisi altında kalması beklenen mahallerinin tam bir listesi ise, EDAŞ’ın resmi web sitesi içerisindeki sorgulama ekranından kolaylıkla öğrenilebiliyor.