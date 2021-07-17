Osman Gazi'nin Rüyasında Gördüğü Ay Neyi Temsil Eder? Çınar Ağacı Neden Osmanlı Devletine Benzetilmektedir? Osman Gazi'nin Rüyasındaki Şeyh Kimdir?

Kahramanlıkları ve gözü pekliği ile tanınan Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu ve ilk padişahı Osman Gazi, İmparatorluğu’nu kurmadan önce bir rüya görüyor. Rüyasında gördüğü nesneleri henüz genç bir delikanlı iken yorumlatan Osman Gazi, kendisine müjdelenen devleti eninde sonunda kuruyor. Verdiği mücadelesi ile tarih sahnesinde her zaman takdir edilmiş olan yiğit Osman Gazi’nin rüyasını duyanlar ise diken diken olan tüylerine hakim olamıyor.

Osman Gazi'nin Rüyasında Gördüğü Ay Neyi Temsil Eder?



Osman Gazi’nin hayatını anlatan Kuruluş Osman dizisinde de yer alan rüya sahnesi, pek çok kişinin, “Osman Gazi’nin rüyasında gördüğü ay neyi temsil eder?” sorusunu sormasına neden oluyor. Sözlü tarihe göre; Osman Gazi bir gece rüyasında Şeyh Edebali’nin göğsünden çıkan hilalin (ay) kendi koynuna girdiğini ve kendi göğsünden de bir çınar ağacı çıktığını görüyor. Göğsünü adeta delerek çıkan bu koca çınar ağacı ve rüyasında gördüğü ay Osman Gazi’ye hem özel hayatı hem de siyasi hayatı hakkında pek çok müjde veriyor. Rüyasını vakit kaybetmeden Şeyh Edebali’ye yorumlatan Osman Gazi, Şeyh’in göğsünden çıkan hilalin Şeyh Edebali’nin kızı olan Bala Hatun ile evlenmek olduğunu öğrenirken; göğsünden çıkan çınarın ise, yeni bir devletin kurma müjdesi olduğunu anlıyor.