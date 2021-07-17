- 17 Tem 2021 - 00:09

Kurban Bayramında Ankara’da Eczaneler Kaç Gün Kapalı? 19 Temmuz Arefe Günü Ankara’da Eczaneler Açık Olacak Mı?

Kurban Bayramı resmi tatilinin 2021 yılında dokuz gün sürecek olması nedeniyle pek çok kurumun aktif olarak çalışma durumu merak edilmeye başladı. Vatandaşlar tarafından merak edilen bu kurumların başında ise acil durumlarda sıklıkla başvurulan eczaneler geldi. Kurban Bayramında Ankara’da eczaneler kaç gün tatil? 19 Temmuz arefe günü Ankara’da eczaneler açık mı? Eczaneler bayramda kaç gün tatil 2021? İşte, konuyla ilgili tüm detaylar…

Tüm bayramlardan daha uzun bir resmi tatil ortaya çıkaran Kurban Bayramı, bu sene hafta başına denk gelmesi nedeniyle resmi tatil süresini daha da uzattı. 19 Temmuz 2021 tarihine denk gelen Kurban Bayramı arife gününün pazartesi olması nedeniyle yarım gün değil, tam gün olarak resmi tatil ilan edildi. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Kurban Bayramı resmi tatili, böylelikle tam olarak 9 güne çıktı. Bunun üzerine ise acil ihtiyaç halinde başvurulması gereken adreslerin başında gelen eczanelerin dokuz günlük resmi tatil boyunca nasıl bir yol izleyeceği, vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

Kurban Bayramında Ankara’da Eczaneler Kaç Gün Tatil?

Kurban Bayramı’nın uzun resmi bir tatil ortaya çıkarması başkentlilere; “Kurban Bayramında Ankara’da eczaneler kaç gün tatil?” sorusunu sordurdu. Kurban Bayramı’nın kutlanma günleri olan 20-21-22 ve 23 Temmuz 2021 tarihleri boyunca Ankara’daki eczanelerin kapalı olmasına, ihtiyaç halinde vatandaşlara hizmet verebilmesi için sadece nöbetçi eczanelerin açık kalmasına karar verildi.

17 Tem 2021 - 00:09 - Yaşam

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