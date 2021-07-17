Ankarada Hafta Sonu Ne Yapılabilir? Ankara'da 1 Günde Neler Yapılır? Ankarada Eğlenmek İçin Ne Yapılır?

Büyükşehirlerin en büyük sorunu, şehir içi karmaşanın her geçen gün daha çok artması oluyor. Giderek daha kalabalık hale gelen büyükşehirler, trafiği ve gürültüyü de beraberinde getiriyor. Özellikle hafta sonu tatillerinde pek çok mekanın kalabalık olmasını da sağlayan bu şehir karmaşası, vatandaşların köşe bucak kaçma isteğini doğuruyor. Bu konuda büyükşehirler arasındaki en şanslı olan kent ise Ankara oluyor.

Ankarada Hafta Sonu Ne Yapılabilir?



Şehir merkezine pek çok sakin ve huzurlu bölge barındıran başkent Ankara, hafta sonu kaçamağı yapmak isteyen şehir sakinlerine; “Ankarada hafta sonu ne yapılabilir?” sorusuna yanıt aratıyor. Ankara’nın şehre pek çok yakın çeper ilçesi, muhteşem bir hafta sonu vaat ediyor. Ancak, bu bölgelerden iki tanesi Ankaralılar tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Tarihi dokusu ile öne çıkan Beypazarı liste başını çekerken, şifalı suları ile huzur kokan Kızılcahamam ikinci sırada yer alıyor.



