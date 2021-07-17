- 17 Tem 2021 - 09:42 G: 17 Tem 2021 - 09:47

PayPal'dan Önemli Bir Hamle! Bitcoin İçin Haftalık Sınırını Yükseltti! Bakın Ne Kadar Oldu?

PayPal, kripto para hizmetlerini kademeli olarak geliştiriyor. Online ödeme şirketi PayPal bugün, ABD’li müşterilerin platform aracılığıyla satın alabilecekleri kripto para miktarını haftada 100.000 Dolar seviyesine çıkardığını duyurdu. Satın alımlar daha öncesinde ise haftada 20.000 Dolar ile sınırlıydı. İşte detaylar...

PayPal ve Kripto Para Endüstrisi

Konu ile ilgili PayPal tarafından yapılan basın açıklamasında, “Bu değişiklikler, müşterilerimizin platformumuzda kripto para satın alma konusunda daha fazla seçeneğe ve esnekliğe sahip olmalarını sağlayacak.” ifadeleri kullanıldı.

ABD’li müşteriler, şu anda platformda Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum veya Litecoin ticareti yapabilirler. Kullanıcılar, bunları ayrıca mal ve hizmetler için ödeme yapmak için de kullanabilirler.

Devasa para transferi hizmeti, Ekim 2020’de kripto para endüstrisine giriş yapmıştı ve her geçen gün de kripto hizmetlerini geliştirmeye devam etti.

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PayPal Müşterileri, Bitcoinlerini Üçüncü Taraf Cüzdanlara Aktarabilir

Mart ayında, müşterilerin yalnızca kripto satın almasına ve elinde tutmasına izin verdiği için eleştirilen PayPal, sonrasında Checkout With Crypto hizmetini duyurdu. Bu özellik, PayPal’ın satıcıya ulaşmadan önce ödemeyi fiat para birimine dönüştürmesine ve insanların kripto paraları ile mal ve hizmetler için ödeme yapmasına imkan verdi.

Buna ek olarak Mayıs ayında ise, platform üzerinden Bitcoin satın alan müşterilerin Bitcoin’lerini üçüncü taraf cüzdanlara aktarmalarına izin verileceği duyuruldu.

PayPal, her geçen gün kripto paraya yönelik sağladığı hizmetleri çeşitlendirmeye ve geliştirmeye devam ediyor.

17 Tem 2021 - 09:42 - Ekonomi

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