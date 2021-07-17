Masterchef’te Rezil Olay! Yarışmadan Apar Topar Atıldılar, Duymadıkları Laf Kalmadı! Hakaret Edilmedi ama Küfür Etkisi Yarattı! Tatlarına Bile Bakmadılar…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef dün akşam ekranlara geldi. Son bölümde ise sosyal medya kullanıcılarının iddialarına göre “Rezil” bir olay yaşadı. Yarışmadan apar topar atılan başarılı yarışmada, yarışmacıların duymadıkları laf kalmadı. Hakaret edilmedi ama resmen yapılan her şey küfür etkisi yarattığı söylenmeye başlandı. Yemeklerin tadına bile bakılmadı.
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı dizinin son bölümünde skandal bir olay yaşandı. Yarışmacıların üzerini çizen şefler şok etkisi yarattı. Ön elemelerin bitmesiyle birlikte yarışmada üçlü düellolar başlamıştı. Sevilerek takip edilen yarışmanın son bölümü ise diğer bölümlere göre çok sert geçti.
Binlerce yarışmacının katıldığı yarışmada her bölüm giderek heyecanını artırmaya başladı. Dikkatleri üzerine çeken son bölümde ise tam bir fiyasko yaşandı. Şampiyon olmak için katılan yarışmacılardan olan isimler ise milyonların ağzını açık bıraktı. Sosyal medya kullanıcıları ise yaşanan olaya “Küfür yoktu ama küfür etkisi çoktu” yorumlarında bulundular. Peki, son bölümde neler oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.