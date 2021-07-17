Masterchef’te Rezil Olay! Yarışmadan Apar Topar Atıldılar, Duymadıkları Laf Kalmadı! Hakaret Edilmedi ama Küfür Etkisi Yarattı! Tatlarına Bile Bakmadılar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı dizinin son bölümünde skandal bir olay yaşandı. Yarışmacıların üzerini çizen şefler şok etkisi yarattı. Ön elemelerin bitmesiyle birlikte yarışmada üçlü düellolar başlamıştı. Sevilerek takip edilen yarışmanın son bölümü ise diğer bölümlere göre çok sert geçti.

Binlerce yarışmacının katıldığı yarışmada her bölüm giderek heyecanını artırmaya başladı. Dikkatleri üzerine çeken son bölümde ise tam bir fiyasko yaşandı. Şampiyon olmak için katılan yarışmacılardan olan isimler ise milyonların ağzını açık bıraktı. Sosyal medya kullanıcıları ise yaşanan olaya “Küfür yoktu ama küfür etkisi çoktu” yorumlarında bulundular. Peki, son bölümde neler oldu?



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