Survivor Ayşe Açıldıkça Açıldı! Frikik Vermemek İçin Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Gören Yandı Tutuştu! Minileriyle Sosyal Medyayı Salladı! “Dekolte Kraliçesi!”
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor kısa bir süre önce final yapmıştı. Yarışmada üçüncü olan başarılı yarışmacı Ayşe Survivor’dan sonra ise dikkatleri üzerine çekmiş ve görenleri şaşırtmıştı. Survivor yarışmasından sonra oldukça farklı bir hale gelen başarılı yarışmacı, mini kıyafetleriyle gündemden düşmeyen isim oldu.
Survivor Ayşe’nin paylaşımları ise takipçilerine; “Survivor’dan önce daha kapalı giyiniyordu. Şimdi açıldıkça açılmış” yorumlarını yaptırdı. Mini bir elbise giyerek teknede poz veren yarışmacı güzelliğini konuştururken; frikik vermemek için öyle bir şey yaptı ki, görenler şok içerisinde kaldı. Minileriyle sosyal medyayı sallayan Survivor Ayşe’ye takipçileri ise yorum olarak; “Dekolte Kraliçesi” olarak yorumlarda bulundu.
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü büyük bir zevkle izlenmişti. İsmail Balaban’ın şampiyon olmasıyla noktalanan yarışmada; Survivor Ayşe ise İsmail’den daha çok konuşulan isim oldu! Hem güzelliğiyle hem de fiziğiyle hayranlarını büyüleyen Ayşe, görenleri mest etti. Peki, nasıl bir paylaşım yaptı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.