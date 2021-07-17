Survivor Ayşe Açıldıkça Açıldı! Frikik Vermemek İçin Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Gören Yandı Tutuştu! Minileriyle Sosyal Medyayı Salladı! “Dekolte Kraliçesi!”

Survivor Ayşe’nin paylaşımları ise takipçilerine; “Survivor’dan önce daha kapalı giyiniyordu. Şimdi açıldıkça açılmış” yorumlarını yaptırdı. Mini bir elbise giyerek teknede poz veren yarışmacı güzelliğini konuştururken; frikik vermemek için öyle bir şey yaptı ki, görenler şok içerisinde kaldı. Minileriyle sosyal medyayı sallayan Survivor Ayşe’ye takipçileri ise yorum olarak; “Dekolte Kraliçesi” olarak yorumlarda bulundu.

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü büyük bir zevkle izlenmişti. İsmail Balaban’ın şampiyon olmasıyla noktalanan yarışmada; Survivor Ayşe ise İsmail’den daha çok konuşulan isim oldu! Hem güzelliğiyle hem de fiziğiyle hayranlarını büyüleyen Ayşe, görenleri mest etti. Peki, nasıl bir paylaşım yaptı?



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