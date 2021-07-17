Sadakatsiz Yeni Sezon Ne Zaman Başlayacak? Sadakatsiz Derin Yeni Sezonda Olacak Mı Ayrılacak Mı? İşte Oyuncular...

Yayınlanan ilk bölümü ile birlikte ekranlarda fırtınalar estirmeye başlayan Sadakatsiz dizisi, ikinci sezonunun hazırlıkları için kolları sıvadı. Heyecanlı bir sezon finali ile ekranlara gelen Sadakatsiz dizisinin yeni sezon tarihi de böylece belli olmuş oldu.

Sadakatsiz Yeni Sezon Ne Zaman?



Sadakatsiz dizisi, 2 Haziran 2021 Çarşamba akşamı yayınlanan 31. bölümü ile ekran yolculuğuna kısa bir mola vermişti. Bu bölümü ile sezon finalini gerçekleştiren Sadakatsiz dizisi, 2. sezonu için ise, kolları sıvadı. Bunun üzerine Sadakatsiz dizisinin eylül ayının sonlarına doğru ekranlara yeniden merhaba diyeceği öğrenildi.



