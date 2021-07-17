- 17 Tem 2021 - 11:15 G: 17 Tem 2021 - 11:19

Sadakatsiz Yeni Sezon Ne Zaman Başlayacak? Sadakatsiz Derin Yeni Sezonda Olacak Mı Ayrılacak Mı? İşte Oyuncular...

Kanal D ekranlarının fenomen dizilerinden olan Sadakatsiz dizisi, yayınlanan ilk sezonu ile bütün dikkatleri üzerine çekti. Doktor Asya ve yaşadığı ihanet ile tüm seyircisini ekran başına kilitlemeyi başaran Sadakatsiz dizisi bu sezonun en çok izlenen dizileri arasına girmeyi başardı. Peki, Sadakatsiz yeni sezon ne zaman başlayacak? Sadakatsiz derin yeni sezonda olacak mı ayrılacak mı? Sadakatsiz oyuncuları kimler? İşte oyuncular...

Yayınlanan ilk bölümü ile birlikte ekranlarda fırtınalar estirmeye başlayan Sadakatsiz dizisi, ikinci sezonunun hazırlıkları için kolları sıvadı. Heyecanlı bir sezon finali ile ekranlara gelen Sadakatsiz dizisinin yeni sezon tarihi de böylece belli olmuş oldu.

Sadakatsiz Yeni Sezon Ne Zaman?

Sadakatsiz dizisi, 2 Haziran 2021 Çarşamba akşamı yayınlanan 31. bölümü ile ekran yolculuğuna kısa bir mola vermişti. Bu bölümü ile sezon finalini gerçekleştiren Sadakatsiz dizisi, 2. sezonu için ise, kolları sıvadı. Bunun üzerine Sadakatsiz dizisinin eylül ayının sonlarına doğru ekranlara yeniden merhaba diyeceği öğrenildi.

17 Tem 2021 - 11:15 - Dizi Haberleri

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