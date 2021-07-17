- 17 Tem 2021 - 12:45 G: 17 Tem 2021 - 12:51

Ankara İncek Ahlatlıbel Atatürk Parkı Nerede, Nasıl Gidilir? Ahlatlıbel Atatürk Parkı Açık Mi? Ahlatlıbel Atatürk Parkı Kaçta Kapanıyor?

Hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik aktiviteleri ile dikkatleri üzerine çeken Ankara İncek Ahlatlıbel Atatürk Parkı, başkentlilerin 2021 yılı içerisinde de sıkça tercih ettiği açık hava mekanları arasında yer alıyor. Peki, Ankara İncek Ahlatlıbel Atatürk Parkı nerede, nasıl gidilir? Ahlatlıbel Atatürk Parkı açık mi? Ahlatlıbel Atatürk Parkı kaçta kapanıyor? İşte, detaylar…

25 bin metrekarelik devasa alanı ile tüm dikkatleri üzerine çeken Ahlatlıbel Atatürk Parkı, piknik ve diğer doğa aktivitelerin her birini destekliyor. Geniş çimen alanları ve çok sayıda ağacı ile sıcak yaz günlerini hemencecik serinliğe kavuşturan Ahlatlıbel Atatürk Parkı hem yaz hem de kış aylarında çok güzel oluyor. Doğa eşliğinde romantik anlar yaşamayı da mümkün kılan Ahlatlıbel Atatürk Parkı, başkentlilerin açık alan aktiviteleri için seçtiği mekanların başında geliyor.

Ankara İncek Ahlatlıbel Atatürk Parkı Nerede, Nasıl Gidilir?

Başkentlilerin en çok sevdiği parklarından birisi olan Ankara İncek Ahlatlıbel Atatürk Parkı, ilk kez gidecek olan vatandaşlara, “Ankara İncek Ahlatlıbel Atatürk Parkı nerede, nasıl gidilir?” sorusunun yanıtını aratıyor. İncek Gölbaşı civarında olan bu park, merkezi konumu ile gün içerisinde pek çok ziyaretçi alıyor.

Ankara’nın merkezinden İncek Ahlatlıbel Atatürk Parkı’na gitmek için AŞTİ’den kalkan otobüsler veya Kızılay Meydanı’ndan geçen belediye otobüsleri kullanılabiliyor. Ankara İncek Ahlatlıbel Atatürk Parkı’na ulaşmak için bölgeye gidecek olan vatandaşların 192 ve 194 numaralı EGO belediye otobüslerini kullanması gerekiyor.

17 Tem 2021 - 12:45 - Yaşam

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