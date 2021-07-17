Arka Sokaklar Dizisinde Hüsnü Çoban Gitti, O İsim Geldi! Survivor İsmail Bile Kadroda! Artık Eski Arka Sokaklar Olmayacak! Neler Oluyor?

Survivor İsmail’in ise Arka Sokaklar dizisine giriş yaptığı ve Acun Ilıcalı’nın bu durumu desteklediği iddialar arasında yerini almıştı. Yeni sezona bomba gibi bir giriş yapacağı konuşulmaya başlanmıştı. Dikkatleri üzerine çeken sezon finalinde ise Zeliş ve Tekin karakterlerine hayat veren Yüsra Geyik ve Onur Bay diziden ayrılmışlardı.

Diziden ayrılıkların ardı arkası kesilmemiş daha sonra Hüsnü Çoban’ın diziden ayrıldığı hatta Çoban ailesinin komple diziden çıktığı bile iddialar arasında yerini almıştı. Şimdi ise diziden ayrılan isimlerin yerine öyle kişiler geldi ki, milyonlar şok içerisinde kaldı. Peki, Arka Sokaklar dizisine en son katılan isim kim oldu?



Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

