Kırmızı Oda’nın Delikanlı Sadi’sinden Büyük Terbiyesizlik! 83 Milyonun Önünde Hakaret Edince, İpler Koptu! Görenler Şok İçerisinde Kalıyor!
TV8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kırmızı Oda dizisi ekranlara kısa bir süre önce veda etmişti. Dizinin sezon finalinde ise Delikanlı Sadi apar topar diziden çıkarılmıştı. Şimdi ise 83 milyonun önünde öyle bir terbiyesizlik yaptı ki…
Kırmızı Oda dizisinde hayat verdiği Delikanlı Sadi karakteriyle çok sevilen başarılı oyuncu Erkan Petekkaya, normalde dizide sadece 13 bölüm yer alacaktı fakat hikayesi o kadar çok beğenildi ki, dizi izleyicisi diziden çıkarılmasını istemedi. Bunun üzerine yapım ekibi yeni sezona kadar anlaşma yapmıştı. Fakat Erkan Petekkaya şok bir hamlede bulundu!
Tv8 ekranlarında yer alan müzik ödül töreninde Kerimcan Durmaz’ın ödül almasına büyük tepki gösteren başarılı oyuncu; Acun Ilıcalı’ya ve Kerimcan Durmaz’a çok ağız sözler söylemişti. Erkan Petekkaya; “Bu kişi cinsel organını gözünüze soktu. Sizin gözlerinize. Helal olsun. Sizler utanmaz, iflah olmaz, kötü kişilersiniz. Acun Bey yuh size. Ahlak yoksunu. Utanıyorum senin kanalında olduğum için. Acun efendi yuh” sözlerini dile getirmişti. Şimdi ise yeniden bir skandala imzasını attı. Peki, neler oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.