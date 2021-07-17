Müge Anlı'da Yaşanan Büyükşen Cinayeti Çözüldü! Meğer onlar değilmiş! Dikkat Çeken Paylaşım. İşte Detaylar...

Yeniden gündeme getirilen Büyükşen çiftinin cinayeti aydınlatıldı. Gelişmelerin ardından Osman Büyükşen'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

54 yaşındaki Necla ile 55 yaşındaki eşi Metin Büyükşen, Konya'nın Karatay ilçesindeki evlerinde kar maskeli biri tarafından pompalı tüfekle öldürüldü. Çiftin üç çocuğundan biri olan Büşra Büyükşen ise o korkunç cinayetin tanığı oldu.

Yaşlı çift pompalı tüfekle evlerinde katledilirken, kızları Büşra da yanlarındaydı. Ölü taklidi yaparak cinayetten kurtulduğunu söyleyen Büşra, çelişkili ifadeleri ve cinayet anındaki davranışı ile olayın bir numaralı şüphelisi oldu. Diğer şüpheli ise aynı ilçede yaşayan evli ağabeyi Uğur Büyükşen ile eşi Betül Büyükşen'di. Cinayetten 20 gün önce Betül Büyükşen'in kayınpederi ile mehir yüzünden kavga edip onları evlerinden kovduğu ortaya çıktı.

CANLI YAYINDA SİNİR KRİZİ GEÇİRMİŞTİ

Anne babası katledilen Dr. Osman Büyükşen ise Müge Anlı'ya başvurdu. 3 senedir çözülemeyen cinayetin failinin bulunmasını isteyen Dr. Osman Büyükşen, canlı yayında sinir krizi geçirdi. Müge Anlı'ya sarılarak ağlayan ve anne babasının katilini arayan doktor, "Şüphelilerin ikisi de kardeşim ben ne yapayım. Özel ekip kurulmasını istiyorum, ben dahil herkesi adam gibi sorgulayın. Herkes bana aynı şeyleri söylüyor, ben ne yapacağım Müge hanım? Siz söyleyin Allah aşkına. Ben bu dosyayı araştırmak için istifa etmek istedim de pandemi nedeniyle yapamadım." dedi.

MÜGE ANLI TESELLİ ETMİŞTİ

Bu sırada "Yapma" diyerek ağlamaya başlayan Anlı, duygusal anlar yaşayan Büyükşen'e sarılarak "Seni çok iyi anlıyoruz ve seni seviyoruz." dedi.

KİRALIK KATİLLER YANLIŞ EVE GİRMİŞ

Büyükşen'in çabaları sonrasında JASAT 25 kişilik özel bir ekip kurdu. Cinayetle ilgili olabilecek 25 kişi gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada Esra T., öldürülen Büyükşen çiftinin evlerine 500 metre mesafede bulunan komşularının oğlu Hüseyin K.'nin eski sevgilisi olduğu ortaya çıktı. Esra T.'nin, Hüseyin K.'nin, ailesinin baskısıyla kendisinden ayrıldığını ve bu nedenle o aileye zarar vermek istediğini, bu durumu sevgilisi Abdullah B.'ye anlattığı, Abdullah B.'in de para karşılığı 2 kişi kiralayıp, korkutup, zarar vermeleri için Hüseyin K.'nin evine gönderdiği öne sürüldü. Abdullah B.'nin kiraladığı 2 kişinin kendilerine verilen adresi karıştırıp Hüseyin K.'nin ailesi yerine komşuları Büyükşen çiftini öldürdükleri belirtildi. Abdullah B. ve Esra T.'a da Büyükşen çiftiyle aynı mahallede oturan Zeki O. ile kuzeni Mustafa O.'nin yardım ettiği saptandı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Esra T., Abdullah B. ve onlara yardım ettikleri öğrenilen Büyükşen ailesinin komşuları Zeki O. ve kuzeni Mustafa O. ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. 1'i adli kontrol kararı 20'si jandarmadaki ifadesinin ardından olmak üzere 21 şüpheli serbest bırakıldı. Olayla ilgili kiralık katil olduğu öne sürülen 2 kişi aranıyor.

OSMAN BÜYÜKŞEN SOSYAL MEDYADAN DUYURDU: "KARDEŞLERİM BU OLAYDA MASUMDUR"

Öldürülen çiftin oğlu Osman Büyükşen, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Anne ve babamın katilleri bugün itibariyle tespit edilmiş olup, olaydaki belirsizlik büyük ölçüde giderilmiştir. Kar maskeli katil başka birilerini öldürecek iken yanlış adres nedeniyle anne ve babamın ölümüne sebep olmuştur. Kardeşlerim bu olayda masumdur. Saygıyla duyurulur" dedi.