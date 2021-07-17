Kurtlar Vadisi Dizisinin Memati’si Dizi Hakkında Şok Bir Açıklamada Bulundu! Gürkan Uygun Diziye Girecek Mi? Necati Şaşmaz Şoku Milyonların Ağzını Açık Bıraktı!

Şubat ayında Kurtlar Vadisi Kaos olarak yeniden ekranlara geleceği konuşuluyordu. Sevilerek takip edilen başarılı dizi yıllar önce ekranlara gelmiş ve dengelerin değişmesine neden olmuştu. Her bölümünde reyting rekorları kıran başarılı dizinin yeniden ekranlarda olacağına dair iddialar gündeme bomba gibi düştü.

Show TV ekranlarında yeni bölümleri yayınlanacağı düşünülen dizi, şok bir şekilde Show TV’den ret yedi. Yeniden binlerce iddia gündeme gelince ortalık fena halde karıştı. Görenleri şok eden durumdan hemen sonra Gürkan Uygun’a “Kurtlar Vadisi dizisi yeniden başlayacak mı? Sizlerde kadroda olacak mısınız?” sorusu yöneltildi. Peki, Gürkan Uygun ne dedi?



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