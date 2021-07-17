Kurtlar Vadisi Dizisinin Memati’si Dizi Hakkında Şok Bir Açıklamada Bulundu! Gürkan Uygun Diziye Girecek Mi? Necati Şaşmaz Şoku Milyonların Ağzını Açık Bıraktı!
Son zamanların en çok konuşulan dizilerinden biri olan Kurtlar Vadisi uzun bir süredir ekranlara geleceği yönünde iddialarla gündeme geldi. Kurtlar Vadisi dizisinin Memati’si ise dizi hakkında ilk kez açıklama yaptı. Kurtlar Vadisi dizisinin Memati’si Gürkan Uygun, milyonları şok içerisinde bıraktı. Peki, neler oluyor?
Şubat ayında Kurtlar Vadisi Kaos olarak yeniden ekranlara geleceği konuşuluyordu. Sevilerek takip edilen başarılı dizi yıllar önce ekranlara gelmiş ve dengelerin değişmesine neden olmuştu. Her bölümünde reyting rekorları kıran başarılı dizinin yeniden ekranlarda olacağına dair iddialar gündeme bomba gibi düştü.
Show TV ekranlarında yeni bölümleri yayınlanacağı düşünülen dizi, şok bir şekilde Show TV’den ret yedi. Yeniden binlerce iddia gündeme gelince ortalık fena halde karıştı. Görenleri şok eden durumdan hemen sonra Gürkan Uygun’a “Kurtlar Vadisi dizisi yeniden başlayacak mı? Sizlerde kadroda olacak mısınız?” sorusu yöneltildi. Peki, Gürkan Uygun ne dedi?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.