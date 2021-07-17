Acun Ilıcalı Cansu Dere’yi Kaptı! Sadakatsiz Dizisinde Ölen İsim Resmen Ortaya Çıktı! Anlaşma Yemeğini Bile Yediler! Kutlamalar Yapıldı…

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizinin son bölümü akılları yerinden etmişti. Derin ve Asya’nın aynı arabada uçurumdan aşağı düşmesi akıllara iki isimden birinin öleceğini getirmişti ki, Acun Ilıcalı sayesinde ölen isim resmen ortaya çıktı.

Sadakatsiz dizisinde Asya karakterine hayat vererek dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu, performansıyla ağızları açık bıraktı. Unutulmaz dizilerinden olan Ezel dizisinde hayat verdiği Eyşan karakteriyle bir an olsun unutulmayan Cansu Dere, şimdilerde ise Acun Ilıcalı’nın dizisinde yer alacak! Peki, neler oluyor?



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