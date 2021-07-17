Acun Ilıcalı Cansu Dere’yi Kaptı! Sadakatsiz Dizisinde Ölen İsim Resmen Ortaya Çıktı! Anlaşma Yemeğini Bile Yediler! Kutlamalar Yapıldı…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmacılarına yapımcılığını üstlenen Acun Ilıcalı, son zamanlarda gündemden düşmek nedir bilmiyor! Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz dizisinde yer alan Cansu Dere’yi kapan başarılı sunucu Acun Ilıcalı, ağızları açık bıraktı. Sadakatsiz dizisinin final bölümü geçtiğimiz günlerde ekranlara gelmiş ve akıllarda kocaman bir soru işareti oluşmuştu.
Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizinin son bölümü akılları yerinden etmişti. Derin ve Asya’nın aynı arabada uçurumdan aşağı düşmesi akıllara iki isimden birinin öleceğini getirmişti ki, Acun Ilıcalı sayesinde ölen isim resmen ortaya çıktı.
Sadakatsiz dizisinde Asya karakterine hayat vererek dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu, performansıyla ağızları açık bıraktı. Unutulmaz dizilerinden olan Ezel dizisinde hayat verdiği Eyşan karakteriyle bir an olsun unutulmayan Cansu Dere, şimdilerde ise Acun Ilıcalı’nın dizisinde yer alacak! Peki, neler oluyor?
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17 Tem 2021 - 15:30 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.